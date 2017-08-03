راوية و السفير الفرنسي يتطرقان إلى الشراكة الاقتصادية

الجزائر- استقبل وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة السفير الفرنسي السيد كزافيي ديريانكور الذي تحادث معه حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أضاف البيان أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء مدى تقدم التعاون المؤسساتي بين الوزاريتين المكلفتين بقطاع المالية بالبلدين وسبل تعزيزه.

في هذا الإطار، أطلع السيد راوية السفير الفرنسي حول أهم العناصر المتضمنة في مخطط عمل الحكومة و الأولويات المحددة في مجال العصرنة و الإصلاحات الاقتصادية.

و أشار ذات المصدر الطرفين تطرقا أيضا إلى مساهمة الطرف الفرنسي في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال تكثيف تواجد المؤسسات الفرنسية في القطاعات المنتجة.

و في هذا الشأن تم الاتفاق على مضاعفة اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين بكلا البلدين قصد تكثيف فرص الشراكة و الاستثمار المشترك.

و من جهة أخرى تناول الجانبان مساهمة المؤسسات الفرنسية المتواجدة بالجزائر على أساس وحداتها الإنتاجية المحلية "ضمن مسعى تطوير الصادرات خارج المحروقات و ترقية المنتوج الوطني بالأسواق الخارجية" حسب ذات البيان.

كما شكل التعاون الاقتصادي الاقليمي لاسيما المواعيد المستقبلية محور تبادل المحادثات بين الطرفين.