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تجسيد المشروع الجزائري-الاسباني لتنظيم المرور بالجزائر العاصمة مع الدخول الاجتماعي المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 آب/أغسطس 2017 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرات
تجسيد المشروع الجزائري-الاسباني لتنظيم المرور بالجزائر العاصمة مع الدخول الاجتماعي المقبل

الجزائر- كشف مدير المركز الوطني للوقاية والامن عبر  الطرق, أحمد نايت الحسين, يوم الاربعاء, أن المشروع الجزائري-الإسباني الخاص  بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة سينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل وسيشمل في مرحلته الاولى 200 مفترق طرق.

وأوضح المسؤول في الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم حصيلة حوادث المرور  للسداسي الاول من السنة الجارية أن "المرحلة الاولى من تجسيد المشروع   الجزائري-الاسباني الخاص بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة ستشمل من 200   الى 500 مفترق طرق على مستوى الجزائر العاصمة وسينطلق مع الدخول الاجتماعي  المقبل".

وأضاف بهذا الخصوص أنه لتجسيد هذا المشروع الذي خصص له 15 مليار دينار  جزائري, تم اعداد دراسات تقنية مسبقة لتحديد مواقع وضع اشارات المرور.

وسيتم تجسيد هذا المشروع الذي سينجز من طرف الشركة الجزائرية-الإسبانية  المسماة "حركية وإنارة بالجزائر العاصمة" طبقا للاتفاقية الموقعة شهر يوليو  2016 بين مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري ومؤسسة صيانة الإنارة  العمومية للجزائر العاصمة التابعتين لولاية الجزائر وشركتين اسبانيتين مختصتين  في أنظمة تسيير حركة المرور.

وتم تنصيب هذه الشركة المختلطة التي حصلت على الصفقة العمومية بالتراضي في   ديسمبر 2016 وستتكفل ميزانية الدولة وميزانية ولاية الجزائر بتمويل المشروع  دون مشاركة الطرف الإسباني الذي سيقتصر دوره على الانجاز والتسيير.

 

وفي موضوع اخر, أكد السيد نايت الحسين أنه تم اقتراح انشاء صندوق للسلامة  المرورية يتم تمويله من الغرامات الجزافية ومساهمة وكلاء السيارات وشركات  التأمين وهذا للتكفل المادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من  حوادث المرور دون اللجوء الى ميزانية الدولة.

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تجسيد المشروع الجزائري-الاسباني لتنظيم المرور بالجزائر العاصمة مع الدخول الاجتماعي المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 آب/أغسطس 2017 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرة   شارك

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