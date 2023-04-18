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كرامة للتأمين : ارتفاع الأرباح في 2016

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 آب/أغسطس 2017 14:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرات

 

الجزائر -  حققت مؤسسة كرامة للتامين (فرع تابع للمؤسسة  الجزائرية للتامين و اعادة التامين ) في 2016 ربحا صافيا قدر ب 5ر102 مليون  دينار ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة مقارنة ب 2015  حسب بيان للشركة.

اما بالنسبة لرقم الاعمال المحقق  فقد بلغ 069 ر2 مليار دينار اي بنسبة تطور  وصلت الى 16 في المائة مقارنة ب 2015.

و جاء في البيان ان  هذا الارتفاع   لرقم الاعمال هو نتيجة اساسا لأداء  الشبكة  المباشرة للمؤسسة  و كذا شبكة الشركة الأم (الشركة  الجزائرية للتامين  و اعادة التامين ) و التي تضم 90  و كالة  الى جانب توسيع شبكة  التأمين  المصرفي  الى 24  في المائة  و التي سمحت برفع عدد الوكالات الى 92 وكالة.

واضاف نفس المصدر ان التوظيفات المالية  لمؤسسة كرامة للتامين بلغت 7ر4 مليار  دينار ما يمثل قرابة نصف مجمل توظيفات كل شركات التامين مجتمعة.

كما تم تعزيز الجدارة الائتمانية للمؤسسة حيث بلغت 5ر1 مليار دينار لتفوق  بذلك 194 في المائة من الهامش المطلوب.

و شمل   اداء  2016 كذلك الجانب الخاص بالخدمات و الاضرار المتكفل بها  و  التي ارتفعت الى 5ر809 مليون دينار لأكثر من 2.400  ملف ما يمثل تطورا بنسبة  13 في المائة مقارنة ب 2015.

 

للتذكير فان  "كرامة للتأمينات "  هي مؤسسة تامين الاشخاص. 

 

 

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كرامة للتأمين : ارتفاع الأرباح في 2016
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 آب/أغسطس 2017 14:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرة   شارك

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