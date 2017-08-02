وزير التجارة يتحادث مع الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و إفريقيا حول التعاون الثنائي

الجزائر- استقبل وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي، يوم الثلاثاء بالجزائر، وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و إفريقيا، أليستار بورت، أين تناول الطرفان العلاقات السياسية و الاقتصادية التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اعتبر السيد الساسي خلال لقاءه بالسيد السيد بورت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائررفقة اللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزيرة الأولى البريطانية المكلف بالشراكة مع الجزائر، ان العلاقات الإقتصادية التي تجمع البلدين "جد هامة" نظرا لأن بريطانيا تعد عاشر شريك إقتصادي للجزائر و الزبون التاسع عالميا لها، كما تحتل المرتبة الثانية عشرعالميا من حيث تمويل السوق الجزائرية، يضيف البيان.

كما دعا الوزير السيد بورت إلى الشروع مباشرة في وضع الميكانيزمات الميدانية، من خلال الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، لوضع "أرضية متينة" يشرف عليها مختصون تحضيرا للقاءات الثنائية المقبلة.

كما عرج السيد الساسي على رهانات التجارة الخارجية و الخطوات "المهمة" التي تخطوها الجزائر لحماية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، متناولا نظام رخص الإستيراد كنموذج و الذي "يعد إجراء ظرفي لن يؤثرعلى الاتفاقيات الدولية للجزائر مع شركائها".

من جهته أوضح السيد بورت أنها المرة الخامسة التي يزور فيها الجزائر منذ 2010 منوها برغبة الحكومة البريطانية و سياستها بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي "بتويسع و تطوير شراكتها مع الدول التي تجمعها بها شراكات اقتصادية هامة كالجزائر لأجل فتح قنوات استثمار أخرى خاصة و أن الجزائر هي الباب الآمن للأسواق الإفريقية"، حسب نفس المصدر.

كما أكد الوزير البريطاني على ثقته في برنامج الحكومة الجزائرية و إستراتيجيتها الجديدة بقيادة السيد تبون و المستوحات من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و اختتم الطرفين اللقاء بالإتفاق على مواصلة التعاون و التحاور من اجل تجسيد الإرادة السياسية للبلدين.