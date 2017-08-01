راوية يستقبل سفيري هولندا و قطر 

الجزائر - استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة كل من سفير هولندا روبير فان امبدان و سفير قطر ابراهيم محمد بن عبد العزيز السهلاوي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء مع السفير الهولندي تم تبادل وجهات النظر حول وسائل تعزيز علاقات التعاون الثنائية يضيف المصدر نفسه.

وأطلع الوزير السيد فان امبدان على أبرز نقاط مخطط عمل الحكومة والاجراءات المرتقبة لضمان توازن و ديمومة إطار الاقتصاد الكلي الشامل.

وبعد أن أعرب عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي سجلته العلاقات بين الجزائر و هولندا خلال السنوات الأخيرة على المستويين السياسي و الاقتصادي اعتبر الطرفان أن "إمكانيات تطوير وتوسيع هذه العلاقات نحو مجال أكبر تبقى معتبرة".

كما تناولت المحادثات تعزيز الإطار المؤسساتي للتعاون من خلال ابرام اتفاق في مجال عدم الازدواج الضريبي بين البلدين.

وتم الاتفاق على ضرورة مضاعفة اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين قصد رفع امكانيات الشراكة و الاستثمار والاستفادة من التكاملات الأكيدة بين اقتصادي البلدين يضيف البيان.

أما عن اللقاء الذي أجراه الوزير مع السفير القطري فقد استعرض الطرفان مختلف جوانب التعاون الاقتصادي الثنائي لاسيما أبرز مشاريع الشراكة المنجزة أو الجاري انجازها في مجالي المالية و الصناعة.

كما تم التطرق إلى مختلف السبل و الوسائل الكفيلة بمضاعفة تدفق المبادلات و الاستثمارات.

وأكد السيد السهلاوي بهذه المناسبة على التزام قطر بمضاعفة هذه الأعمال بما يعود بالمنفعة على البلدين.

وبعد أن أشاد بالتزام القطريين، أوضح الوزير من جهته أنه ينبغي على الطرفين الاستفادة من التجربة المكتسبة في إطار مختلف المشاريع المنجزة لتحديد المشاريع الجديدة الواعدة.