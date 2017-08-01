ساسي يتباحث مع رئيس جمعية منتجي المشروبات تدابير مقترحة حول الفوترة  وهامش الربح

الجزائر - استقبل وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، اليوم الثلاثاء بالجزائر رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني والذي ناقش معه إجراءات جديدة مقترحة تتعلق بالفوترة وتحديد هامش الربح، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسة اللقاءات التشاورية بين لوزارة ومختلف الفاعلين والمهنيين بقطاع التجارة سلط الضوء على جملة من الاقتراحات التي تخص المنتجين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين فيما يخص الفوترة وهامش الربح.

وأكد السيد ساسي أن دائرته الوزارية تسعى من خلال هذه التدابير إلى التقليل ثم القضاء على السوق الموازية وفرض اطار منظم على التجار يضمن شفافية المعاملات التجارية ويسمح بتتبع مسار تسويق المواد المعروضة للبيع من المنتج الى المستهلك مما يسهل عمليات الرقابة وقمع الغش.

وتهدف هذه الجهود إلى خدمة المستهلك وضمان حقه في الحصول على منتجات بالجودة والنوعية المطلوبة وفقا للمعايير المعتمدة عالميا وكذا ضمان حقوق الدولة من الضرائب دون الإضرار بالمنتج والتاجر اللذان يمثلان الحلقة الأساسية في سلسلة المعاملات التجارية يضيف السيد ساسي.

ووفقا للبيان فإنه تم الاتفاق على عقد لقاء موسع مطلع سبتمبر المقبل يجمع بين المهنيين واطارات وزارة التجارة مع اشراك باقي القطاعات المعنية بهذا الملف.

من جهته، أعرب السيد حماني عن شكره لقطاع التجارة على هذه المبادرات التفاعلية التي تبرز نية حقيقية في النهوض بقطاع التجارة والاقتصاد الوطني، حسب البيان.