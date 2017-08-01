محادثات بين راوية و وفد من البنك الافريقي للتنمية حول التعاون الطاقوي

الجزائر - استقبل وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وفد من البنك الافريقي للتنمية الذي تحادث معه حول التعاون الطاقوي، حسبما أكدته الوزارة في بيان لها.

ويقود وفد البنك الافريقي للتنمية نائب الرئيس المكلف بالكهرباء و الطاقة و تحول المناخ و النمو الاخضر للبنك السيد أمادو هوت، حسب نفس المصدر.

و تناولت المحادثات تطور الوضع الاقتصادي و المالي للجزائر و افاق التعاون مع البنك في مجال الكهرباء و الطاقة المتجددة، حسب نفس المصدر.

و خلال هذا اللقاء تطرق السيدان راوية و هوت الى سبل تعزيز الشراكة مع المؤسسة المالية الافريقية لاسيما فيما يخص الدعم و المرافقة في مجال الفعالية الطاقوية و كذا تدخل مجمع سونلغاز في الأسواق الافريقية.

وللتذكير، قام البنك الافريقي للتنمية في ديسمبر 2016 بتخصيص دعم مالي يقدر ب900 مليون اورو لتمويل البرنامج الجزائري لدعم التنافسية الصناعية والطاقوية.

ويتعلق الامر باتفاق قرض بشروط تفضيلية بنسبة فائدة ميسرة وسيسدد في غضون 20 سنة بمدة سماح تقدر ب5 سنوات.

ويعتزم البنك المساهمة في تمويل مخطط استثمارات لسونلغاز تقارب اجمالا 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات (2017-2027).

يذكر أن البنك الأفريقي للتنمية تأسس سنة 1964 للمساهمة في مشاريع تطوير اقتصاديات الدول الافريقية و يحصي حاليا 80 بلدا عضوا من بينها 54 بلدا إفريقيا و 26 من خارج القارة السمراء.

وتعتبر الجزائر من البلدان التي ساهمت في تأسيس هذا البنك و هي رابع مساهم إفريقي.