السجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية الى غاية 30 سبتمبر

الجزائر- تم تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2016 للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية إلى غاية 30 سبتمبر 2017 عوضا عن 31 يوليو, حسب ما جاء, يوم الاثنين, في بيان للمركز الوطني للسجل التجاري.

و ذكر المركز الوطني للسجل التجاري ان الشركات المعنية من هذا الاجراء هي الشركات بالأسهم وكذا المؤسسات و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات الاسم المشترك و شركات التوصية البسيطة.

و اضاف المصدر انه يتم إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعنية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في كل ولاية وذلك تبعا لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الإيداع.

و حسب المركز الوطني للسجل التجاري, فأن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.

للتذكير, في 2016 بلغ, العدد الاجمالي للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 172.857 من بينها 16.202 مؤسسة جديدة.