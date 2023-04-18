القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية الى غاية 30 سبتمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 تموز/يوليو 2017 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات
السجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية الى غاية 30 سبتمبر

الجزائر- تم تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة  المالية 2016 للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية إلى غاية 30  سبتمبر 2017 عوضا عن 31 يوليو, حسب ما جاء, يوم الاثنين, في بيان للمركز  الوطني للسجل التجاري.

و ذكر المركز الوطني للسجل التجاري ان الشركات المعنية من هذا الاجراء هي  الشركات بالأسهم وكذا المؤسسات و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات  ذات الاسم المشترك و شركات التوصية البسيطة. 

و اضاف المصدر انه يتم إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعنية على  مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في كل ولاية   وذلك تبعا لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الإيداع.

و حسب المركز الوطني للسجل التجاري, فأن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات  الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به   لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.

للتذكير, في 2016 بلغ, العدد الاجمالي للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري  172.857 من بينها 16.202 مؤسسة جديدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
السجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية الى غاية 30 سبتمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 تموز/يوليو 2017 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية