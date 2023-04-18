هبوط حاد في واردات السيارات السياحية في السداسي الأول 2017

الجزائر - سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71% من حيث القيمة و 78% من حيث الكمية، حسبما علمته وأج لدى مسؤول بمديرية الجمارك.

وأوضح نفس المصدر أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين يناير ويونيو 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71% فيما يتعلق بالقيمة.

أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016 أي بتراجع قدره 78,11%.

ووفقا لبيانات نفس المسؤول، فإن السيارات المستوردة في السداسي الأول ل2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016 علما أنه لم يتم منح أي رخصة استيراد العام الجاري.

وفضلا عن السيارات السياحية المستوردة في حالتها النهائية بلغت فاتورة التجميعات المستوردة بغرض تركيب السيارات محليا من طرف الوكلاء ما قيمته 540 مليون دولار في النصف الاول من 2017 مقابل 268 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وعليه، فإن الفاتورة الاجمالية لواردات السيارات السياحية سواء في شكلها النهائي او التجميعات الموجهة للتركيب تقدر ب 651,45 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 650,5 مليون دولار في نفس السداسي من 2016.

وأشار ذات المسؤول، أنه زيادة عن هذه عمليات الاستيراد المنجزة في إطار تجاري من طرف الوكلاء فإنه لوحظ ان عمليات الاستيراد من طرف الخواص تضاعفت من حيث القيمة والكمية معا في النصف الأول من 2017.

ووفقا لمعطيات المسؤول الجمركي، فإن الخواص استوردوا 6.950 سيارة بقيمة 170 مليون دولار في السداسي الأول 2016 ليرتفع هذا الرقم إلى 13.918 سيارة بقيمة 373 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري أي بزيادة قدرها 100,26% من حيث الكمية و 118,73% من حيث القيمة.

من جهة أخرى، فإنه فضلا عن السيارات السياحية (المصنفة ضمن فئة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة استيراد سيارات نقل الأشخاص والبضائع والتجميعات الموجهة لتركيب هذا الصنف من السيارات (المصنفة في فئة التجهيزات) تراجعت إلى 240 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 379 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 بتراجع قدره 37%.

يذكر أن فاتورة استيراد السيارات السياحية والتجميعات الموجهة للتركيب بلغت إجمالا 1,3 مليار دولار في 2016 مقابل 2,04 مليار دولار في 2015 و 5,7 مليار دولار في 2014.

سيارات سياحية: واردات اهم الوكلاء في السداسي الاول 2017

فيما يلي قيمة وعدد السيارات السياحية المستوردة من طرف أهم الوكلاء في السداسي الاول من 2017 (خارج التجميعات الموجهة للتركيب). الارقام الموجودة بين قوسين خاصة بالسداسي الاول لسنة 2016 (مصدر: الجمارك الجزائرية):

الوكلاء العدد

القيمة (مليون دولار)

رونو الجزائر 8

14 ر12

(14.674 )

(45 ر134 )

بيجو الجزائر 0

0

(6.786)

(7 ر65 )

سوفاك الجزائر 1.642 02

ر26

(5.693)

(51 ر79 )

كيا موتورز 223

99 ر3

(3.210)

(87 ر26 )

السيكوم 0

0

(1.315)

(55 ر11)

نيسان 27

24 ر0

(1.114)

(19 ر25 )

هيونداي موتورز 1.430 94

ر16

(712)

(06 ر5 )

سيما 1.433

87 ر19

(375)

(4)

سعيدة 2

05 ر0

(227)

(02 ر3 )

ج ب ر اوتو 5

06 ر0

(220)

(33 ر1 )

فاموفال 38

29 ر0

(152)

(12 ر1 )

ج ام اس 16 63

ر0

(150) (61

ر6 )

تويوتا الجزائر 6 13 ر0

(146) (9 ر1

)

اقبو اوتو 25 0,19

(144) (1,22)

كيف 0 0

(130) (3

ر1 )

سارل ب2ك 0 0

(76) (93

ر1 )

ايفال 98 14

ر1

(52) (52

ر0 )

ترنتو 0 0

(45) (75

ر0 )

سوناطراك ا 0 0

(29) (96 ر1

)

بروكس4 0 0

(20) (13 ر0 )

ديامال 120 27 ر1

(16) (32 ر0

)

بورغان 0 0

(15) (18 ر0 )

صوالاح بدر الدين 0 0

(11) (2 ر0)

حمدي للنقل 0 0

(10) (23 ر0)

المجموع الفرعي 5.073 97 ر82

(35.322) (05 ر375 )

المجموع 7.787 111,33

(35.571) (62 ر382 ).