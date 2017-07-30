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صناعة السيارات: استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط

  أدرج يـوم : الأحد, 30 تموز/يوليو 2017 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرات
صناعة السيارات: استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط

الجزائر- أعلنت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها  اليوم الأحد عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير  لصناعة السيارات في الجزائر.

و أوضح ذات المصدر انه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت  إطارات هذه الوزارة و خبراء في المجال و ذلك من اجل "إجراء تعديلات و تصحيح  النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية".

و أضافت الوزارة ان "النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الاولى تتعلق اساسا  بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج و إلزامية مساهمة أدنى  للشريك الاجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة".

كما يفرض مشروع النص -يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين  والمجهزين من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج و تشجيع  انشاء صناعة مناولة.

كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من اجل السماح بتطبيق  التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة - مؤكدة ان  اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا  النشاط.

و تابع البيان ان الهدف من هذه المشاورات هو "التوصل إلى نص توافقي يشرك  دون  إقصاء  جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط".

و خلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان وزير الصناعة و المناجم،  السيد محجوب بدة "سيسهر على ان يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا  بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف".

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صناعة السيارات: استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط
  أدرج يـوم : الأحد, 30 تموز/يوليو 2017 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرة   شارك

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