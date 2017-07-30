مواصلة الجهود لتحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب

تبسة- أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الأحد في ثاني يوم من زيارة العمل و التفقد إلى ولاية تبسة أن قطاعه سيواصل الجهود بكل إرادة و عزيمة لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب و تحسين الخدمة العمومية في هذا المجال.

و أوضح الوزير في لقاء مع إطارات القطاع و رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية بمقر الولاية بأن تلبية احتياجات السكان من المياه تعد "إحدى أولويات السلطات العمومية التي ستعمل على مواصلة إنجاز السدود و إعادة تأهيل شبكات التموين بمياه الشرب".

و لتحسين مستوى الأداء في هذا المجال و تخفيف الأعباء على البلديات ذكر السيد نسيب بقرار توسيع نطاق مؤسسة الجزائرية للمياه مشيرا إلى أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب تسيرها مصالح الجماعات المحلية عبر 563 بلدية ستدمج تدريجيا ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه.

و في ذات السياق أشار الوزير إلى أنه و بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية فقد تم الاتفاق على إدماج الخدمة العمومية للمياه المقدمة من طرف مصالح البلديات ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه و ذلك بالاعتماد على صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و على مخططات التنمية للبلديات.

و للنهوض بالقطاع و ضمان وفرة المياه أكد الوزير أنه سيتم "قبل نهاية 2017" استلام 5 سدود جديدة عبر عديد الولايات و تحويل المياه من سد بوسيابة بولاية جيجل إلى سد بني هارون (ميلة) و إنجاز عدد من محطات تصفية المياه المستعملة فضلا عن إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه بعدد من الولايات إلى جانب مشاريع أخرى ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة.

و بالتوازي مع ذلك شدد الوزير على ضرورة محاربة التوصيلات العشوائية للمياه و استكمال المشاريع المبرمجة في القطاع لتأمين وصول مياه الشرب إلى السكان داعيا السلطات المحلية إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق أضرارا بالقطاع.

و سيتوجه وزير الموارد المائية اليوم كذلك إلى ولاية سوق أهراس المجاورة حيث سيعاين عديد المشاريع التابعة لقطاعه.