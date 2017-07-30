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أبواب مفتوحة حول الاقتصاد في الماء بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 30 تموز/يوليو 2017 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
أبواب مفتوحة حول الاقتصاد في الماء بالجزائر العاصمة

الجزائر - نظمت اليوم الأحد على مستوى حديقة التجارب بالحامة (الجزائر العاصمة) أبوابا مفتوحة حول الاقتصاد في الماء من أجل تحسيس المواطنين وخاصة الشباب بأهمية الاقتصاد في الماء، حسبما تم معاينته بعين  المكان.

وتهدف هذه الأيام التي نظمتها وكالة الحوض الهيدروغرافي للعاصمة حضنة- صومام  التابعة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (30 و 31 يوليو) إلى توعية الجيل الشاب وخاصة الأطفال بأهمية الاقتصاد في الماء والمحافظة على  المحيط، حسبما أكدته للصحافة السيدة صابرينة عدة رئيسة قسم الاتصال بوكالة حضنة صومام.              

وأضافت المسؤولة أنه سيتم تخصيص برنامج بيداغوجي يقدمه خبراء في التنشيط  موجه للأطفال، حيث سيحتكون بمختلف الالعاب التربوية الداعية إلى الاقتصاد في الماء إضافة إلى انجاز رسومات حول نفس الموضوع.

 

كما أوضحت ذات المتحدثة ان وكالة الحوض الهيدروغرافي للعاصمة حضنة- صومام  تسعى كذلك عبر هذه الأيام إلى إعلام المواطنين وتوعيتهم بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الفاعلون في مجال الموارد المائية والتطهير من اجل حماية هذه المادة الفريدة التي تعد منبعا للحياة. 

كلـمات مفتـاحيــة :
أبواب مفتوحة حول الاقتصاد في الماء بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 30 تموز/يوليو 2017 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

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