انطلاق اللقاء بين الوزير الأول و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب  العمل للتحضير للثلاثية القادمة

الجزائر - انطلقت اليوم الأحد بقصر الحكومة (الجزائر) أشغال اللقاء الذي يجمع بين الوزير الأول عبد المجيد تبون و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل) للتحضير للاجتماع المقبل للثلاثية.

و سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى "دراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب".

يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.

و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي و ملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.

و كان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين