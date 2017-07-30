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انطلاق اللقاء بين الوزير الأول و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب  العمل للتحضير للثلاثية القادمة

  أدرج يـوم : الأحد, 30 تموز/يوليو 2017 11:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات
انطلاق اللقاء بين الوزير الأول و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب  العمل للتحضير للثلاثية القادمة

الجزائر - انطلقت اليوم الأحد بقصر الحكومة (الجزائر)  أشغال اللقاء الذي يجمع بين الوزير الأول عبد المجيد تبون و الشركاء  الاجتماعيين و الاقتصاديين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل)  للتحضير للاجتماع المقبل للثلاثية.

و سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى "دراسة النقاط المدرجة في جدول  أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في  القريب".

يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال  الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.

و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و  تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية  و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي و ملاءمة نظام  التكوين مع احتياجات المؤسسة.

 

و كان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و  الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد  الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و  كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب  العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء  و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

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انطلاق اللقاء بين الوزير الأول و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب  العمل للتحضير للثلاثية القادمة
  أدرج يـوم : الأحد, 30 تموز/يوليو 2017 11:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

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