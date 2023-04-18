اوبك: اجتماع لجنة فنية من أوبك والمستقلين يومي 7 و8 أغسطس

الجزائر - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) على موقعها الالكتروني عن اجتماع لمسؤولين في اللجنة الفنية تضم منتجين أعضاء في المنظمة وآخرين مستقلين في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي السابع(7) والثامن(8)من أغسطس لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

وأضافت المنظمة انه '' تبعا للاجتماع الرابع للجنة الوزارية للمتابعة أوبك-خارج الأوبك المنعقد في 25 يوليو بسانت بيترسبورغ (روسيا) تم تكليف اللجنة الفنية المشتركة لدول اوبك و خارجها باستدعاء بعض البلدان الأعضاء في المنظمة و آخرين خارجها المشاركين في (الاجتماع) لتحديد سبل رفع مستويات الامتثال".

وحسب نفس المصدر فان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة سيراسه كل من الكويت وروسيا ويحضره ممثلون للسعودية التي تتولى رئاسة المنظمة في 2017.

وأوضحت منظمة أوبك ان هذا الاجتماع "تقني" مضيفة ان الهدف منه هو '' فهم أفضل للصعوبات والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والمستقلين المشاركين (في الاجتماع) وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع و ذلك لصالح المنتجين و المستهلين على حد سواء".

ويأتي لقاء اللجنة الفنية المشتركة بعد الاجتماع الرابع اللجنة الوزارية للمتابعة أوبك-خارج الأوبك المنعقد في 25 يوليو بسانت بيترسبورغ (روسيا).

و كانت هذه اللجنة الوزارية قد اعربت الاثنين الماضي بسانت بيترسبورغ عن قناعتها بأن "سوق البترول تحقق تقدما معتبرا نحو إعادة التوازن" مشيرة إلى تواصل الدعم للانتعاش العالمي جاري مع استقرار السوق البترولية الذي يبقى عاملا حاسما.

ويذكر أن منظمة الأوبك و 11 بلدا آخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة الجارية بتخفيض انتاجها الذي من المفروض أن يستمر إلى غاية مارس 2018 بهدف تقليص الفائض في العرض.

ويقدر حجم الخفض ب1,8 مليون برميل يوميا منها 1,2 مليون برميل موزعة على دول اوبك و600 الف برميل موزعة على 11 دولة منتجة أخرى.