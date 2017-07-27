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التنمية المستدامة للمدن محور لقاء شرفة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 27 تموز/يوليو 2017 18:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرات
التنمية المستدامة للمدن محور لقاء شرفة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر

الجزائر - شكلت التنمية المستدامة للمدن وكيفية تسييرها، محور لقاء وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة اليوم الخميس بالجزائر مع  الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم لنظام الأمم  المتحدة بالجزائر  إيريك اوفرفيست، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى جوانب التنمية التي عرفتها الجزائر في  مختلف النواحي وبالأخص في قطاع السكن والعمران والمدينة  وكذا سبل التنمية  المستدامة للمدن وتسييرها واستخدام النجاعة الطاقوية فيها وكيفية تفعيل برنامج  الأمم المتحدة للتنمية في هذا الإطار  حسب نفس المصدر.

وثمن السيد أوفرفيست المجهودات المعتبرة التي تبذلها الدولة الجزائرية في  إرساء آليات التحسين النمطي والنوعي للسكنات مع توفير كل المرافق الضرورية.

من جهته، رحب السيد شرفة بتطوير كل سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة  للتنمية، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
التنمية المستدامة للمدن محور لقاء شرفة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 27 تموز/يوليو 2017 18:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرة   شارك

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