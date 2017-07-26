صناعة السيارات: دعوة الشركات المجرية للاستثمار في الجزائر

الجزائر - دعا وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، لدى استقباله اليوم الأربعاء لسفيرة المجر بالجزائر، هيلقا كتالين بريتز، الشركات المجرية الى ولوج السوق الجزائرية للاستثمار في صناعة السيارات، حسب بيان للوزارة.

وبعد تقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الذي يولي أهمية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطرق الوزير وضيفته الى "فرص الشراكة الموجودة بين الجزائر و المجر خصوصا في مجال الفلاحة والمناولة فيما يخص صناعة السيارات والصناعات التحويلية والغذائية"، حسب البيان.

وأبرز السيد بدة الأهمية التي يوليها قطاعه لتطوير المناولة في مجال صناعة السيارات داعيا المؤسسات المجرية- التي تربطها مشاريع مع كبار مصنعي السيارات- الى ولوج السوق الجزائرية، "معربا عن رغبته في انجاز مشاريع استثمار ثنائية ملموسة بين الجزائر والمجر مع منح فرص أكبر فيها للشباب"، يضيف نفس المصدر.

ومن جهتها، تطرقت سفيرة المجر الى الأهمية التي توليها بلادها للقطاع الصناعي مذكرة ان المجر سبق له وأن مر بمرحلة "الانتقال الصناعي" معربة عن "استعداد المؤسسات المجرية للاستثمار بالجزائر حتى تستطيع نظيرتها الجزائرية الاستفادة من خبرتها وتجربتها لاسيما في مجال المناولة".

وخلال هذا اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة رفع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى علاقات الصداقة بين البلدين حيث أعلن السيد بدة عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-مجري يكلف باستكشاف فرص الشراكة بين الجزائر والمجر والتي تعود إلى سنوات 1980، حسب البيان.

صناعة السيارات: الشركات اليابانية مهتمة بالاستثمار بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، اليوم الاربعاء سفير اليابان بالجزائر، ماسايا فوجيوارا، الذي نقل اهتمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بالجزائر، حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء أعرب السفير الياباني عن رغبة بلاده في تعزيز وترقية تعاونها مع الجزائر مشيرا الى الإمكانيات التي يمكن استغلالها لاسيما في المجال الصناعي.

وأشار في هذا السياق، إلى "اهتمام شركات يابانية مختصة في صناعة السيارات على غرار "ميتسوبيشي" و"سوزوكي" و"تويوتا" بالسوق الجزائرية و رغبتها في المساهمة في الديناميكية التي تعرفها صناعة السيارات في الجزائر"، حسب البيان.

وأبدى السيد بدة في هذا الخصوص " استعداد قطاعه لدراسة مقترحات المصنعين اليابانيين وهذا بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي يؤطر هذا النشاط "،مشددا على "ضرورة اجراء عمل متابعة لتحقيق مشاريع الشراكة بين الجزائر واليابان"، يضيف نفس المصدر.

واعتبر الوزير ان صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية "تشكل أحد المحاور الهامة لتأسيس شراكة مفيدة للبلدين مشيرا إلى رغبة الجزائر في الاستفادة من تجارب وخبرات اليابان في هذه المجالات"، حسب البيان.

و"دعا السيد بدة المؤسسات اليابانية إلى الاستثمار بالجزائر التي ستشكل لهم بابا نحو الأسواق الافريقية والأوروبية وكذا نحو أسواق الشرق الأوسط"، كما ركز على التكوين الذي يعد قاعدة أخرى للتعاون بين البلدين خاصة وان الجزائر تبحث عن التكنولوجيا لتطوير صناعتها، يضيف نفس المصدر.

وبعد عرضه للخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الذي يسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية، أكد السيد بدة على الأهمية التي توليها الجزائر إلى تطوير الشراكة الاقتصادية مع اليابان التي تتمتع بقاعدة صناعية كبيرة تتكون أساسا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الى العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها بما يخدم مصلحة البلدين اللذان يحتفلان هذه السنة بمرور 55 عام من تأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما.