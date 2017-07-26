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سند العبور الجمركي عبر الانترنت: المراقبة الجمركية على الحدود أصبحت أكثر  كفاءة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 تموز/يوليو 2017 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 184 مرات
سند العبور الجمركي عبر الانترنت: المراقبة الجمركية على الحدود أصبحت أكثر  كفاءة

الجزائر - أصبحت المراقبة الجمركية للمسافرين على مستوى الحدود البرية أكثر كفاءة بعد إنشاء-منذ أكثر من شهر- سند العبور الجمركي عبر الانترنت، حسب ما اكده لوأج مدير الاتصال في المديرية العامة للجمارك، جمال بريكة.

وأكد ذات المسؤول ان "اليوم لدينا المزيد من الحرية لإجراء مراقبة للسيارات،  والبضائع والمسافرين بفضل  سند العبور الجمركي عبر الانترنت الذي سمح  لمصالح  الجمارك مزيد من الوضوح والفعالية فيما يخص المراقبة".

ووضعت المديرية العامة للجمارك منذ 18 يونيو الماضي تطبيق على مستوى موقعها الالكتروني الذي يقدم نموذج للمسافرين لملئه وطبعه في البيت قبل تقديمه لدى  عبورهم على مستوى الحدود الجزائرية التونسية مما سيقلص مدة العبور إلى خمسة  دقائق علما ان الحصول على هذه الوثيقة على مستوى الحدود كان سابقا يستغرق 30  دقيقة على الأقل.

"وبهذا تم توجيه كل الأعوان الذي كانوا مجندون سابقا لإعداد سند العبور الجمركي الى مراقبة السلع والبضائع والسيارات وكذا مراقبة احتمالات تحويل  العملة الصعبة وهذا فضلا عن فرق الكلاب المختصة في مكافحة تجارة المخدرات. 

وفقا لذلك فان الأعوان أصبحوا أكثر كفاءة"، حسب نفس المسؤول.

وأوضح السيد بريكة أن إنشاء سند العبور الجمركي عبر الانترنت-الذي يعتبر  اجراء شكلي يوضح عبور الحدود عبر السيارات من اجل التتبع- لا يقلل من المراقبة  الجمركية التي تبقى اتوماتكية وحريصة".

وأضاف ان "مراقبة الامتعة والسيارات يتواصل حتى بعد العبور الجمركي المتحصل  عليه عبر الانترنت و يمكن ان يكون كثيفا حسب الحشود المرتقبة من قبل". ويتم  تعزيز هذه المراقبة خاصة بالنسبة للمسافرين بسياراتهم الخاصة الذي يعبرون  كثيرا الحدود.

 

                                         ===التنبؤ مسبقا بعدد المركبات التي  تعبر الحدود===

 

ومن جهة أخرى، أشار نفس المسؤول انه منذ انشاء سند العبور الجمركي عبر  الانترنت تستطيع مصالح الجمارك التنبؤ مسبقا بعدد السيارات التي ستعبر الحدود  يوميا و حسب كل معبر. ومكنت الرؤية الجديدة هذه من اتخاذ اجراءات اضافية على  مستوى الحدود وهذا حسب الحشود اليومية والاسبوعية وحتى الشهرية.

وفي هذه الحالات، سترتقب مديرية الجمارك تعزيز عوامل الجمارك واذا اقتضى الأمر اللجوء الى تسخير الجمركيين الذين هم في عطلة.

ويسمح تسجيل الأشخاص كذلك من معرفة العبور المستقبلي للأشخاص المشتبه الذين  تورطوا في نزاعات ويحتمل ان يكرروا عمليات الاحتيال. وتسجيل هؤلاء الأشخاص  يسمح لأعوان الجمارك  من تحضير أنفسهم لمراقبة دقيقة.

وأكد السيد بريكة أن "من قبل لم نكن نعرف متى وعبر اية نقطة عبور يمكن ان يمر الأشخاص ذو سوابق الاحتيال، لكن سند العبور الجمركي عبر الانترنت يسمح بهذه الرؤية التي تتطلب تعزيز المراقبة"، مضيفا ان الأشخاص الذين يتحصلون على سند  العبور الجمركي عبر الانترنت معنيين بهذه المراقبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
سند العبور الجمركي عبر الانترنت: المراقبة الجمركية على الحدود أصبحت أكثر  كفاءة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 تموز/يوليو 2017 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 184 مرة   شارك

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