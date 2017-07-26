تبون يلتقي يوم الأحد بأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين  للتحضير للثلاثية 

الجزائر - يلتقي الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم الأحد 30 يوليو بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة) بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الوزير الاول.

وأضاف البيان أنه "سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب".

وستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة لأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.

وكان السيد تبون الذي لطالما دعا إلى الحوار الوطني قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في يونيو المنصرم أن الحكومة "ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى".

وأشار السيد تبون إلى أن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية, سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية", مشيرا إلى أهمية "بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي".

ويذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.

و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي و ملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.

وهذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.

وكان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

جدول أعمال الثلاثية يجب أن يحدد قبل نهاية أغسطس

الجزائر- صرح الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الأحد بالجزائر أن جدول أعمال الثلاثية القادمة (حكومة-ارباب عمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المقررة يوم 23 سبتمبر بمدينة غرداية يجب أن يحدد " قبل نهاية أغسطس".

وقال السيد تبون يقول خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية "ندعو جميع الأطراف المعنية بالثلاثية القادمة الى طرح مقترحاتها خلال شهر أغسطس حول جدول الأعمال والمسائل المقرر تناولها خلال الاجتماع المقبل للثلاثية و يجب أن نفصل في الأمر و نحدد جدول الأعمال قبل نهاية أغسطس".

وانعقد الاجتماع التحضيري للثلاثية القادمة بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون بحضور منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في فبراير 2014 .

كما أوضح الوزير الاول أن الثلاثية القادمة ستعالج "حتما" حواصل الأعمال التي شرع فيها من قبل من أجل اخضاعها للتقييم اضافة الى "الوضع الاقتصادي الراهن و الأعمال المستقبلية التي يجب القيام بها من الطرفين من أجل مسعى اقتصادي جديد.

و بخصوص مكان انعقاد الثلاثية القادمة اوضح السيد تبون أن اختيار ولاية غرداية "اختيار سديد" لأن الأمر يتعلق بمنطقة جنوبية تتوفر على مستثمرين "كثيرين" و "نزهاء جدا" و وبالتالي, أضاف الوزير الأول, فان ولاية غرداية تستحق التشجيع سيما و أن الأمر يتعلق بمنطقة يجب "اعادة النظر فيها" في اطار تهيئة الاقليم.

و استرسل يقول "ما بين غرداية و المنيعة و الأغواط" فانه يمكننا بولاية غرداية اعادة تركيز التنمية الاقتصادية للمنطقة نظرا للمساحة الشاسعة و المياه المتوفرة و المؤهلات الاخرى وعليه,أضاف السيد تبون, فان المنطقة سيتم اعادة النظر فيها في مخطط تهيئة الاقليم" حسب قوله.

و للإشارة فان الثلاثية القادمة التي تأتي بعد تلك المنعقدة في مارس الماضي بمدينة عنابة ستكون الثلاثية الأولى التي يشرف عليها الوزير الأول عبد المجيد تبون.

و يذكر أن الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول للنمو هم الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكونفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.