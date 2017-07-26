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التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 تموز/يوليو 2017 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرات
التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية 

الجزائر - وقعت الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تعاون  حول التكوين و تبادل الخبرات والتجارب.

وتهدف الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها من قبل المدير العام للحماية المدنية  العقيد مصطفى لهبيري و المدير العام للجمارك الجزائرية  قدور بن طاهر إلى " إرساء إطار عام للتعاون بين المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية  العامة للجمارك". 

كما تتعلق الاتفاقية بتحقيق عدة أهداف أولها تبادل الخبرات و التجارب و تنظيم  العمليات الخاصة بدورات التكوين التي يتطلبها أحد أطراف الاتفاقية. 

وتتمحور الاتفاقية أيضا حول التبادل في ميدان النشاط الاجتماعي و الثقافي و  الرياضي و التعاون بين التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية و تعاضدية  الجمارك الجزائرية و كذا المساهمة في التنظيم المشترك للأيام الدراسية و  الملتقيات التي تهم الطرفين. 

ومن بين الأهداف المحددة في اطار هذه الاتفاقية يرد أيضا تبادل المحاضرين والمكونين و الخبراء بين مدارس التكوين التابعتين للهيئتين و الاستفادة من  مختلف العمليات الخاصة بكل قطاع و تنظيم عمليات متعددة تهم الطرفين. 

وعلاوة عن الاهداف المذكورة تتعلق الاتفاقية بإعداد و تخطيط عمليات التعاون  من خلال إقامة برنامج بين الهيئتين و الذي سيعرض للنقاش خلال اجتماع المجلس  المشترك. و سيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بعد مصادقته من طرف المديرين  العامين للهيئتين. 

وتشمل الاتفاقية مسألة استحداث لجنة مختلطة مكلفة بالمتابعة و التنسيق تتألف  من 4 اطارات تمثل كل من الهيئتين و التي سيتم تعيين أعضاءها عن طريق مراسلة  بين المديرين العامين. 

وستجتمع هذه اللجنة و التي تكمن مهامها في تقييم و متابعة تنفيذ البرامج والعمليات المدرجة في اطار هذه الاتفاقية مرتين في السنة كما يمكن أن تعقد  اجتماعا طارئا بطلب من أحد الطرفين. 

وتعقد اجتماعات اللجنة المذكورة بالتناوب بمقر المديريتين العامتين و سيتم  تعيين الرئيس و المقرر، حسب مكان الاجتماعات.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 تموز/يوليو 2017 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرة   شارك

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