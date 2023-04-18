القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 سيكون يوم 24 سبتمبر القادم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 تموز/يوليو 2017 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 459 مرات
الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 سيكون يوم 24 سبتمبر القادم

الجزائر- سيكون تاريخ الدخول الرسمي للتكوين المهني  2017-2018 , يوم 24 سبتمبر  المقبل, حسب ما علم يوم الأربعاء لدى وزارة  التكوين والتعليم المهنيين.

وأوضح ذات المصدر أن التسجيلات الخاصة بهذا الدخول و التي انطلقت يوم 9  يوليو الجاري على مستوى المؤسسات التكوينية ستتواصل الى غاية يوم 16 سبتمبر  القادم ليكون الدخول الرسمي الى المؤسسات التكوينية يوم 24 من نفس الشهر.

ومن جهة اخرى تم تحديد أيام الانتقاء والتوجيه الخاص بالمترشحين المسجلين  للالتحاق بمقاعد التكوين المهني خلال الفترة الممتدة من 17 الى 19 من شهر  سبتمبر المقبل ليتم الاعلان عن النتائج النهائية لهذا الانتقاء يوم 20 من نفس

الشهر.

وحسب نفس المصدر فان قطاع التكوين المهني يسعى الى ادراج تخصصات وتنويع  العروض بغية تكييف التكوين المهني تماشيا مع حاجيات الاقتصاد الوطني لاسيما في  النشاطات التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها  والمتمثلة في الصناعة و البناء و  الاشغال العمومية والفلاحة و الفندقة و السياحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 سيكون يوم 24 سبتمبر القادم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 تموز/يوليو 2017 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 459 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية