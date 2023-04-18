الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 سيكون يوم 24 سبتمبر القادم

الجزائر- سيكون تاريخ الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 , يوم 24 سبتمبر المقبل, حسب ما علم يوم الأربعاء لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وأوضح ذات المصدر أن التسجيلات الخاصة بهذا الدخول و التي انطلقت يوم 9 يوليو الجاري على مستوى المؤسسات التكوينية ستتواصل الى غاية يوم 16 سبتمبر القادم ليكون الدخول الرسمي الى المؤسسات التكوينية يوم 24 من نفس الشهر.

ومن جهة اخرى تم تحديد أيام الانتقاء والتوجيه الخاص بالمترشحين المسجلين للالتحاق بمقاعد التكوين المهني خلال الفترة الممتدة من 17 الى 19 من شهر سبتمبر المقبل ليتم الاعلان عن النتائج النهائية لهذا الانتقاء يوم 20 من نفس

الشهر.

وحسب نفس المصدر فان قطاع التكوين المهني يسعى الى ادراج تخصصات وتنويع العروض بغية تكييف التكوين المهني تماشيا مع حاجيات الاقتصاد الوطني لاسيما في النشاطات التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها والمتمثلة في الصناعة و البناء و الاشغال العمومية والفلاحة و الفندقة و السياحة.