إدماج تربية الأسماك في الفلاحة: إطلاق عملية زرع 8000 وحدة من دعاميص سمك في  16 حوض ري بالعاصمة 

الجزائر - تطلق ابتداء من غد الاربعاء عملية زرع 8000 وحدة من دعاميص سمك من نوع تيلابيا موزعة على 16 حوض ري تابعة ل 3 مديريات فلاحية بولاية الجزائر, حسبما علم لدى مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر.

و تتمثل تربية الاسماك المدمجة في الفلاحة في ادخال تربية السمك في وسط ذي طابع فلاحي بهدف تطوير النشاطين معا أو تعاقبيا من خلال الاستفادة من مزايا الواحدة تجاه الأخرى.

في هذا السياق، أكد بيان لمديرية الصيد البحري لولاية الجزائر أن تحقيق عملية زرع 8000 وحدة من دعاميص سمك من نوع تيلابيا التي تدخل في إطار الحملة المكثفة لتعميم تربية الأسماك المدمجة في قطاع الفلاحة ستتم على مرحلتين على مستوى ثلاث مديريات فلاحية (زرالدة و الشراقة و براقي) حيث سيتم إطلاق العملية الأولى غدا الأربعاء فيما برمجت الثانية مطلع أغسطس القادم .

واستنادا إلى نفس المصدر فان الفلاحين المعنيون بهذه العملية استفادوا من تكوين حول تقنية تربية الاسماك على مستوى المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات قصد تسهيل المهمة لهم مضيفا أن دعاميص السمك قدمها المركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات.

وللإشارة، فإن الحملة المكثفة لتعميم تربية الاسماك المدمجة في القطاع الفلاحي من تنظيم مشترك بين مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر و المعهد الوطني للتعميم الفلاحي و المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات والمركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات و مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر و المعهد الوطني للأراضي و السقي وصرف المياه وغرفة الفلاحة لولاية الجزائر.