واردات: ارتفاع المواد الغذائية وانخفاض الأدوية في السداسي الأول 2017

الجزائر- بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 4,44 مليار دولار في السداسي الأول لعام 2017 (مقابل 4,05 مليار دولار في السداسي الأول 2016) بينما عرفت واردات الأدوية تراجعا بأكثر من 11% حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك.

وفيما يتعلق بمنتجات الحليب تقدر الفاتورة ب763,5 مليون دولار مقابل 495,2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 54,2% حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

ولوحظ نفس الاتجاه الصعودي بالنسبة للسكر والمسكرات التي بلغت وارداتها 585,2 مليون دولار مقابل 416,7 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 40,44%.

وبالنسبة للزيوت الموجهة للصناعات الغذائية فإن فاتورة الواردات قفزت إلى 459 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار بارتفاع 24,4%.

أما الحبوب (قمح صلب لين..) والسميد والدقيق فقد تم استيرادها بمبلغ 1,47 مليار دولار مقابل 1,39 مليار دولار بارتفاع قدره 5,13%.

وفي مقابل ذلك قدرت فاتورة واردات القهوة والشاي 204 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار (+9,7%).

بينما وصلت قيمة البقوليات ومواد غذائية أخرى 167,5 مليون دولار مقابل 154,6 مليون دولار (+8,34%).

وعن اللحوم فقد تم استيرادها ب140,4 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 125,1 مليون دولار في النصف الأول من 2016 أي بارتفاع قدره 12,2%.

من جهة اخرى بلغت فاتورة استيراد الأدوية 883,57 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 998,4 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام أي بتراجع نسبته 11,5%.