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واردات: ارتفاع المواد الغذائية وانخفاض الأدوية في السداسي الأول 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 تموز/يوليو 2017 15:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرات
واردات: ارتفاع المواد الغذائية وانخفاض الأدوية في السداسي الأول 2017

الجزائر- بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 4,44  مليار دولار في السداسي الأول لعام 2017 (مقابل 4,05 مليار دولار في السداسي  الأول 2016) بينما عرفت واردات الأدوية تراجعا بأكثر من 11%  حسبما علمته وأج  لدى مصالح الجمارك.

وفيما يتعلق بمنتجات الحليب تقدر الفاتورة ب763,5 مليون دولار مقابل 495,2  مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 54,2% حسب بيانات  المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

ولوحظ نفس الاتجاه الصعودي بالنسبة للسكر والمسكرات التي بلغت وارداتها 585,2  مليون دولار مقابل 416,7 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 40,44%.

وبالنسبة للزيوت الموجهة للصناعات الغذائية  فإن فاتورة الواردات قفزت إلى  459 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار بارتفاع 24,4%.

أما الحبوب (قمح صلب  لين..)   والسميد والدقيق  فقد تم استيرادها بمبلغ 1,47  مليار دولار مقابل 1,39 مليار دولار بارتفاع قدره 5,13%.

وفي مقابل ذلك  قدرت فاتورة واردات القهوة والشاي 204 مليون دولار مقابل 186  مليون دولار (+9,7%).

بينما وصلت قيمة البقوليات ومواد غذائية أخرى 167,5 مليون دولار مقابل 154,6  مليون دولار (+8,34%).

وعن اللحوم  فقد تم استيرادها ب140,4 مليون دولار في السداسي الأول 2017   مقابل 125,1 مليون دولار في النصف الأول من 2016 أي بارتفاع قدره 12,2%.

من جهة اخرى  بلغت فاتورة استيراد الأدوية 883,57 مليون دولار في السداسي  الأول 2017 مقابل 998,4 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام أي بتراجع نسبته  11,5%.

كلـمات مفتـاحيــة :
واردات: ارتفاع المواد الغذائية وانخفاض الأدوية في السداسي الأول 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 تموز/يوليو 2017 15:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرة   شارك

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