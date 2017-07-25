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مركب الحديد والصلب ببلارة سيشرع في الإنتاج في الأيام القليلة المقبلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 تموز/يوليو 2017 13:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات
مركب الحديد والصلب ببلارة سيشرع في الإنتاج في الأيام القليلة المقبلة

الجزائر- كشف اليوم الثلاثاء بيان لوزارة التجارة أن  مركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل، المتمخض عن شراكة جزائرية-قطرية،  سيشرع في الإنتاج  في الأيام القليلة المقبلة.

و جاء البيان عقب استقبال وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ  الساسي مع سفير دولة  قطر بالجزائر، إبراهيم محمد بن عبد العزيز صلاح السهلاوي، اين تباحث الطرفان  مجموعة من القضايا الاقتصادية المشتركة خصوصا سبل تطوير الاستثمار و الشراكة  بين البلدين.

و أكد السيد الساسي ، خلال اللقاء، استعداد دائرته الوزارية على مواصلة  الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين  المستثمرين الجزائريين والقطريين،  معربا عن حرصه الكامل في رفع حصص التصدير  وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة، يضيف نفس المصدر.

كما أشار الوزير إلى أهمية الإستثمارات القطرية بالجزائر على رأسها مركب  الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل الذي "سيشرع في الإنتاج  في الأيام القليلة  المقبلة".

من جهته ثمن السفير القطري العلاقات "الأخوية والتاريخية" التي تجمع البلدين،  مبديا  في نفس الوقت  ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد  الساعة و منوها بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بفضل  الإرادة السياسية والأسس المتينة التي أرساها برنامج رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة.

يذكر ان مركب الحديد والصلب ببلارة  هو ثمرة شراكة استثمارية على أساس قاعدة  49/51 بالمائة بين كل من مؤسسة ''سيدار" الجزائرية و الصندوق الوطني للاستثمار  و " قطر ستيل إنثرناشيونال''.

و من المنتظر أن ينطلق المركب بقدرة إنتاج ب 2 مليون طن سنويا من الحديد الموجه للبناء  ليصل إلى 5 ملايين طن في المستقبل.

و قد كلف إنجاز هذا المركب ما يزيد عن 2 مليار دولار حيث تكفلت بالأشغال شركة   إيطالية و يضم 10 وحدات تتمثل في وحدة الاختزال المباشر  حيث يتم تنقية  الحديد الخام وتحويلها والوحدات الثلاث للدرفلة باعتبارها نواة المركب حيث يتم  إنتاج  الحديد بمختلف أنواعه حسب الطلب و حسب دراسة السوق بالإضافة إلى فرنين   كهربائيين و محطة للغاز الطبيعي ومحول كهربائي و مصنع للجير و وحدة لمعالجة   المياه.

كلـمات مفتـاحيــة :
مركب الحديد والصلب ببلارة سيشرع في الإنتاج في الأيام القليلة المقبلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 تموز/يوليو 2017 13:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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