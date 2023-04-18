وتشمل هذه الرخص الممنوحة سبع (7) رخص لصالح مؤسسات عمومية مختصة في الإنجاز والتوزيع و106 رخص لمتعاملين اقتصاديين حسب نفس المصدر.
واكد بيان الوازرة أن اللجنة "اعتمدت في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم الاثنين في بيان لها عن منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد وذلك بعد دراسة 210 طلب أودع على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع.
وتشمل هذه الرخص الممنوحة سبع (7) رخص لصالح مؤسسات عمومية مختصة في الإنجاز والتوزيع و106 رخص لمتعاملين اقتصاديين حسب نفس المصدر.
واكد بيان الوازرة أن اللجنة "اعتمدت في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية".