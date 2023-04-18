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منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 تموز/يوليو 2017 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد

الجزائر  - أعلنت وزارة التجارة يوم الاثنين في بيان  لها عن منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد وذلك بعد دراسة 210 طلب أودع على  مستوى  اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد  والسلع.

وتشمل هذه الرخص الممنوحة سبع (7) رخص لصالح مؤسسات عمومية مختصة في الإنجاز  والتوزيع و106 رخص لمتعاملين اقتصاديين  حسب نفس المصدر.

  واكد بيان الوازرة أن اللجنة "اعتمدت في دراستها معايير وأساليب تقنية  وموضوعية".

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منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 تموز/يوليو 2017 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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