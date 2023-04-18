نفط: اتفاق خفض الإنتاج سيمدد في 2018 في حالة الضرورة (وزير روسي)  

موسكو - أكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الاثنين بسان بيترسبورغ (روسيا) ان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيك و بلدان غير اوبيك اوصت "بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج لما بعد الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2018 اذا اقتضت وضعية السوق ذلك".

وصرح الكسندر نوفاك خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع ال4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان منظمة اوبيك بان البلدان الموقعة على اتفاق التخفيض "سيستخدمون جميع الاليات لضمان توازن السوق النفطية" فضلا عن الضرورة الملحة بالنسبة لهذه البلدان "لتطبيق 100 % من بنود الاتفاق".

كما أشار الوزير الروسي الى ان مستوى تخفيض انتاج روسيا حاليا يتراوح بين 303.000 و 305.000 برميل في اليوم طبقا للاتفاق فيما اعلنت العربية السعودية خفض صادراتها من النفط الى مستوى 6.6 مليون برميل يوميا اي بحوالي 1 مليون برميل في اليوم مقارنة بالسنة الفارطة.

أما بخصوص العضوين الاخرين في منظمة اوبيك و هما نيجيريا و ليبيا المعفيتان حتى الان من اتفاق خفض الانتاج فان وزير الطاقة الروسي قد اكد بان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان منظمة اوبيك اتفقت مع نيجيريا فقط على تخفيض للانتاج يساوي نسبة البلدان الاخرى لما يبلغ انتاجها 1.8 مليون برميل في اليوم.

من جانبه، أوضح وزير النفط و الكهرباء الكويتي عصام المرزوق ان منظمة اوبيك يمكنها الدعوة لاجتماع استثنائي لتعديل اتفاق الانتاج و ادراج نيجيريا التي وافقت على تسقيف انتاجها.

وأضاف الوزير الكويتي ان الاجتماع المقبل للجنة التقنية لاوبيك و بلدان غير اوبيك سيعقد في ال21 اغسطس المقبل.