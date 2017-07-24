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السوق البترولية العالمية: " توجه قوي نحو إعادة التوازن"

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 تموز/يوليو 2017 15:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرات

موسكو - أعربت اللجنة الوزارية للمتابعة أوبيب-خارج الأوبيب اليوم الاثنين بسانت بيترسبورغ عن قناعتها بأن السوق البترولية  العالمية تسجل "توجه نحو اعادة التوازن".  

وعقب اجتماعها ال4 المنعقد بسانت بيترسبورغ اعتبرت اللجنة اعتمادا على  تقرير اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق حول تقليص انتاج البترول  أن "سوق البترول تحقق تقدما معتبرا نحو اعادة التوازن" مشيرة إلى تواصل الدعم  للانتعاش العالمي جاري مع استقرار السوق البترولية الذي يبقى عاملا حاسما.

كما تمت الإشارة إلى "تراجع تذبذب السوق خلال السنوات الماضية في حين أن  تدفقات الاستثمار بدأت في التحسن في القطاع الصناعي".

ويذكر أن منظمة الاوبيب و 11 بلدا آخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة  الجارية بتخفيض انتاجها الذي من المفروض أن يستمر الى غاية مارس 2018 بهدف  تقليص الفائض في العرض الذي ينعكس على أسعار الذهب الأسود.

وسيمثل الجزائر خلال الاجتماع ال4 للجنة الوزارية للمتابعة أوبيب  -خارج الأوبيب بسانت بيترسبورغ وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني.

و للإشارة، فإن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية  ال171 للأوبيب المنعقدة في نوفمبر 2016 و اعلان التعاون المقبل الذي صدر خلال  الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب -خارج الأوبيب المنعقد في ديسمبر 2016 في  فيينا. و تتكون اللجنة من ثلاثة بلدان اعضاء في الأوبيب (الجزائر و الكويت و  فينزويلا) و بلدين غير عضوين في الأوبيب (روسيا و عمان).

 

السوق البترولية العالمية: " توجه قوي نحو إعادة التوازن"
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 تموز/يوليو 2017 15:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرة   شارك

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