القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قيتوني:تطبيق إتفاق الأوبك "ممتاز عموما"

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 تموز/يوليو 2017 13:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات
قيتوني:تطبيق إتفاق الأوبك &quot;ممتاز عموما&quot;
صورة واج

الجزائر - يعتبر تطبيق إتفاق التعاون بين دول منظمة الدول  المصدرة للنفط (أوبك) و الدول الغير الأعضاء في المنظمة "ممتاز عموما" حسبما  أكده يوم الإثنين بسان بطرسبورغ (روسيا) وزير الطاقة مصطفى قيتوني مجددا عزم  الجزائر على مواصلة البحث عن الحلول التي ترضي الجميع.

"يسعدني بشكل كبير أن أرى بأن تنفيذ اتفاق التعاون ممتاز عموما والذي أظهر  معدل إمتثال مرتفع تاريخيا وهذا هو بالتأكيد علامة على النجاح الذي يجب أن  نكون فخورين به" حسبما صرح به السيد قيتوني خلال اللجنة الوزارية الرابعة 

المشتركة بين دول أوبك وخارج أوبك بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة.

كما شدد الوزير من جهة أخرى على استعداد الجزائر للتعاون مع دول أوبك وخارج  أوبك "بروح الاستمرارية" و "الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار في سوق  النفط  وبالتالي الحفاظ على المصالح المشتركة لبلداننا" مضيفا ان "الجزائر  ستواصل العمل على إيجاد الحلول المرضية للجميع".

كما شكر السيد قيتوني نظرائه الأعضاء في اللجنة و البلد المضيف (روسيا) ل  "الجهود المبذولة" لتنفيذ إعلان التعاون ل 30 ديسمبر 2016.

وعشية الاجتماع  كان السيد قيتوني قد تحادث مع رئيس منظمة أوبك  خالد الفالح  (الوزير السعودي للنفط)  والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو والعديد من  نظرائه من الدول أوبك وخارج أوبك.

و ركزت هذه المحادثات على العديد من الموضوعات خصوصا تطور أسواق النفط  وظروف  الإنتاج و كذا تنفيذ إعلان التعاون الموقع في المؤتمر الوزاري لدول أوبك و  خارج أوبك في ديسمبر 2016.

كما تم تناول الجهود المبذولة و القائمة من قبل دول أوبك و خارج أوبك ورغبتهم  في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.

يذكر أن أوبك والمنتجين من إحدى عشرة دولة  خارج أوبك ملتزمة بتخفيض إنتاجها  إلى غاية مارس 2018 للحد من فائض العرض الذي يأثر سلبا على سعر الذهب الأسود.

وسيسمح هذا الاجتماع  لتقييم مستوى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج  وربما وضع  توصيات لإجراء تعديلات على استقرار أفضل للسوق النفطية وسيتم بعد ذلك تقديم  هذه التوصيات إلى الاجتماع القادم لمنظمة أوبك.

و تم إنشاء اللجنة الوزارية بعد المؤتمر الوزاري لأوبك الذي عقد في نوفمبر  2016 وإعلان التعاون اللاحق الذي تمخض عن الاجتماع الوزاري المشترك لدول أوبك  و خارج أوبك الذي عقد في ديسمبر 2016 بفيينا.

و تتكون اللجنة الوزارية من ثلاثة أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر والكويت  وفنزويلا) واثنين من بلدان خارج أوبك (روسيا وسلطنة عمان).

كلـمات مفتـاحيــة :
قيتوني:تطبيق إتفاق الأوبك "ممتاز عموما"
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 تموز/يوليو 2017 13:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود