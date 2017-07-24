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صندوق النقد يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 تموز/يوليو 2017 11:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
صندوق النقد يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير

كوالالمبور- أبقى صندوق النقد الدولي يوم الاثنين  توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير للعامين الحالي والمقبل في حين عدل  توقعات النمو لمنطقة اليورو والصين صعوديا.

وفي أحدث تقرير للتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي  قال صندوق النقد إن  معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 5ر3 في المائة في 2017 و 6ر3  في  2018. وكان آخر تحديث للتوقعات صدر في أبريل الماضي.

وفي تقرير صندوق النقد الدولي ليونيو خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة  في عامي 2017 و2018 إلى 1ر2 في المائة مقابل 3ر2 و 5ر2 في المائة على التوالي  قبل ثلاثة أشهر.

وتوقع الصندوق نموا أقوى قليلا في منطقة اليورو في 2017 ليسجل 9ر1  في المائة  بزيادة 2ر0 نقطة مئوية عن أبريل. وبالنسبة للعام القادم  قال الصندوق إن النمو  في منطقة العملة الموحدة سيرتفع قليلا إلى 7ر1 في المائة أي بزيادة 1ر0 نقطة  مئوية عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر.

وخفض الصندوق توقعات النمو في بريطانيا 3ر0 نقطة مئوية إلى 7ر1  في المائة  مشيرا إلى نشاط أضعف من التوقعات في الربع الأول وأبقى على توقعات النمو للعام  المقبل 2018 بدون تغيير عند 5ر1 في المائة.

وبالنسبة للصين توقع الصندوق نموا أقوى عند 7ر6 في المائة في 2017 بارتفاع  1ر0 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل ولكنه سيتباطأ في 2018 إلى 4ر6 في المائة  إلا أنه أعلي 2ر0 نقطة مئوية من توقعات أبريل الماضي بناء على توقعات بأن بكين  ستحافظ على مستوى مرتفع للاستثمارات العامة.

كلـمات مفتـاحيــة :
صندوق النقد يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 تموز/يوليو 2017 11:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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