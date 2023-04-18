 تجارة خارجية: تراجع كبير في العجز التجاري للسداسي الأول 2017

الجزائر - تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 4,84 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل عجز ب10,57 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بانخفاض قيمته 5,7 مليار دولار أي بنسبة 54,15 % ، حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك.

ووفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي واحصائيات الجمارك فإن الصادرات ارتفعت إلى 18,141 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 13,323 مليار دولار في نفس السداسي من 2016 (+36,2 %) بزيادة قيمتها 4,82 مليار دولار.

أما الواردات فقد سجلت تراجعا طفيفا لتصل 22,986 مليار دولار مقابل 23,89 مليار دولار (-3,8%) أي بانخفاض حجمه 904 مليون دولار، حسب نفس المصدر.

وغطت الصادرات قيمة الواردات بنسبة 79 % مقابل 56% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل المحروقات دائما حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج (94,75% من الحجم الاجمالي للصادرات) بقيمة 17,19 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 12,43 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38,32% تمثل قيمة 4,76 مليار دولار.

وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث بلغت 952 مليون دولار أي بحصة 6,25 % من إجمالي الصادرات مقابل 896 مليون دولار.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة بقيمة 691 مليون دولار (مقابل 697 مليون دولار) ومنتجات غذائية ب189 مليون دولار (مقابل 129 مليون دولار) و منتجات خام ب34 مليون دولار (مقابل 35 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب29 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) بينما استقرت قيمة الصادرات من السلع غير الغذائية عند 9 مليون دولار.

وبخصوص الواردات، فقد تراجعت معظم فئات السلع المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها ب9,61% لتصل 4,437 مليار دولار مقابل 4,05 مليار دولار وكذا التجهيزات الفلاحية التي بلغت فاتورتها 346 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار (+43,6%).

وفي مقابل ذلك، تراجعت فاتورة التجهيزات الصناعية المستوردة إلى 7,321 مليار دولار (-7,12%) والمنتجات نصف المصنعة إلى 5,3 مليار دولار (-11,8%) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4,131 مليار دولار (-0,53%) والمنتجات الخام إلى 792 مليون دولار (-6,2%) ومنتجات الطاقة والزيوت إلى 657 مليون دولار (-7,2%).

وفيما يتعلق بنمط تمويل الواردات فإنه قد تم دفع قيمة الفواتير نقدا بالنسبة لحصة من الواردات حجمها 13,84 مليار (60,2% من إجمالي الواردات) بتراجع ب0,53% مقارنة بنفس الفترة من 2016 بينما تم التمويل عن طريق قروض بنكية بالنسبة لحصة واردات حجمها 8,35 مليار دولار أي ما يمثل 36,32 %من إجمالي الواردات (تراجع ب7,15%) في حين مولت الحسابات البنكية الخاصة بالعملة الصعبة الواردات ب7 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار).

وتم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل دفع أخرى بقيمة 792 مليون دولار (45ر3% من إجمالي الواردات) بانخفاض نسبته 18,8%.

=إيطاليا والصين تحافظان على ريادتهما في قائمة أهم شركاء الجزائر=

وتظهر بيانات الجمارك أن إيطاليا تمثل أهم زبون للجزائر في السداسي الأول ل2017 بقيمة 3,12 مليار دولار (17,22% من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب2,22 مليار دولار (12,25%) وإسبانيا ب2,07 مليار دولار (11,41%) ثم الولايات المتحدة ب1,71 مليار دولار (9,44%) والبرازيل ب1,17 مليار دولار (6,45%).

وعن أهم مموني الجزائر تصدرت الصين القائمة ب4,59 مليار دولار (حوالي 20% من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب1,95 مليار دولار (8,51%) ثم إيطاليا ب1,64 مليار دولار (7,13%) وألمانيا ب1,57 مليار دولار (6,84%) وإسبانيا ب1,48 مليار دولار (6,5%).

وبالنظر للتوزيع الجغرافي للشركاء التجاريين فإن الاتحاد الأوربي شكل أهم شريك للجزائر في السداسي الأول ل2017 بحصة 40,25 % من الواردات الجزائرية و60% من الصادرات الجزائرية.

ومقارنة بالنصف الأول من 2016 تراجعت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوربي ب21% لتنتقل قيمتها الى 9,25 مليار دولار مقابل 11,7 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة إلى 3,34 مليار دولار (+44,3%).

وفيما يتعلق بدول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (خارج الاتحاد الأوروبي) فإنها تأتي في المرتبة الثانية بحصة تقارب 14%من الواردات الجزائرية و18,6% من الصادرات الجزائرية.

ويقدر الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول الأمريكيتين ب 3,12 مليار دولار مقابل 2,34 مليار دولار بارتفاع نسبته 33,4% .

أما الدول الآسيوية فقد سجلت المبادلات التجارية ارتفاعا ب22,1% لتمر من 6,8 مليار دولار إلى 8,3 مليار دولار.

وفي مقابل ذلك، سجل حجم المبادلات مع دول المغرب العربي تقلصا ب21% لينتقل من 967 مليون دولار إلى 843 مليون دولار.

ومع الدول العربية (خارج دول المغرب العربي) فقد عرفت المبادلات انخفاضا طفيفا ب6,5% لتمر من 1,23 مليار دولار إلى 1,15 مليار دولار.

الزبائن الرئيسيون للجزائر خلال السداسي الاول من 2017

الجزائر - فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر وكمية الصادرات الجزائرية نحو كل بلد من هذه الدول خلال السداسي الأول من 2017 و كذا تطور الصادرات الجزائرية نحو هذه البلدان مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.(المصدر : المركز الوطني للإعلام و الاحصائيات التابع للجمارك).

البلدان القيمة (مليون دولار) التطور (مقارنة

بالفترة ذاتها ل 2016)

ايطاليا 124. 3 + 84ر17 بالمائة

فرنسا 2.222 + 05 ر33 بالمائة

اسبانيا 2.069 + 04ر8 بالمائة

الوم ا 1.713 + 82ر15 بالمائة

البرازيل 1.170 + 02ر31 بالمائة

هولندا 1.126 + 12ر71 بالمائة

تركيا 918 + 4ر30 بالمائة

بريطانيا 763 + 15ر 65 بالمائة

بلجيكا 524 + 38ر29 بالمئة

الهند 475 + 00ر123 بالمائة

البرتغال 435 - 47ر2 بالمائة

كندا 433 - 52ر40 بالمائة

تونس 312 - 58ر1 بالمائة

اليونان 265 --

كوبا 240 --

مجموع فرعي : 15.789

المجموع : 18.141.

الممونون الرئيسيون للجزائر خلال السداسي الأول من 2017

فيما يلي قائمة الممونين الرئيسيين للجزائر و كمية الواردات من هذه الدول خلال السداسي الأول من 2017 و تطور الواردات من هذه البلدان مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

المصدر : المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.

البلدان القيمة (مليون دولار)

التطور (مقارنة مع نفس الفترة من 2016)

الصين 4.588 +8,82%

فرنسا 1.955 -27,73%

ايطاليا 1.639 -34,83%

المانيا 1.573 +15,6%

اسبانيا 1.487 -21,8%

تركيا 1.056 +2,03%

كوريا الجنوبية 1.027 89,83%

الوم ا 888 -7,6%

الارجنتين 787 +30,08%

البرازيل 750 +29,76%

روسيا 583 +85,67%

الهند 557 +22,42%

نيوزيلندا 363 +132,7%

كندا 360 +5,6%

هولندا 300 -4,46%

مجموع فرعي 17.913

المجموع 22.986 .