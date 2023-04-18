دخول حيز الخدمة في 2018 خط السكة الحديدية تبسة-عين مليلة

أم البواقي - سيدخل خط السكة الحديدية الرابط بين تبسة و عين مليلة (أم البواقي) حيز الاستغلال "فعليا" "بحلول سنة 2018" حسب ما أعلن عنه يوم السبت بأم البواقي وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان.

و أوضح الوزير عقب زيارة عمل قادته لهذه الولاية "لقد حان الوقت لأن يدخل هذا الخط من السكة الحديدية الممتد على أكثر من 165 كلم و الذي سيشكل همزة وصل مع المناطق الجنوبية للبلاد حيز الخدمة ليلعب دوره على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي". وتحدث في هذا الصدد عن اقتناء قاطرات جد متطورة لهذا الخط من السكة الحديدية.

و بعد أن ذكر بأن إنجاز هذا الخط من السكة الحديدية تقرر في إطار البرنامج الوطني للتنمية الذي بادر إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أفاد الوزير أيضا بأنه سيتم تزويد هذا الخط من السكة الحديدية الذي سيشرع قريبا في

مرحلة تجهيزه ب"جميع الوسائل التكنولوجية اللازمة" من أجل ضمان تشغيل جد متطور له.

و بعد أن أكد الوزير أن هذا الخط الخاص بالسكة الحديدية سيضمن أيضا نقل البضائع و الفوسفات و معادن أخرى على وجه الخصوص سلط الضوء على الأثر الإيجابي "المعتبر" لهذا المشروع في تحسين ظروف تنقل المواطنين.

و استنادا للشروحات المقدمة بعين المكان فبمجرد دخوله حيز الاستغلال سيضمن خط تبسة-عين مليلة خدمة لما بين 15 إلى 16 قطارا في اليوم الواحد.

و على صعيد آخر صرح وزير الأشغال العمومية و النقل أن دائرته الوزارية تعمل في الوقت الحالي على تعزيز شبكة الطرق البلدية من أجل "تعزيز العودة نحو القرى" من خلال وضع تحت تصرف السكان المعنيين جميع الظروف اللازمة من أجل إطار مناسب لاسيما من حيث النقل.

و أشار في هذا السياق إلى أنه سيكون للقرار الحكومي المتعلق بتعزيز و دعم البرامج البلدية للتنمية من أجل تعزيز التنمية الجوارية "أثر أكيد" على تنمية الطرق الريفية و فك العزلة عن المناطق.

و بعد أن سلط الضوء على أهمية الموقع الجغرافي لولاية أم البواقي التي تعتبر ملتقى طرق حقيقي أوضح الوزير أن الجهود متواصلة من أجل ربط منطقة سيقوس (أم البواقي) بقسنطينة و عين شجرة (أم البواقي) بتبسة و ولاية أم البواقي بخنشلة و سوق أهراس.

للإشارة فإن ولاية أم البواقي لديها شبكة طرقات "في حالو جيدة" بطول 900 كلم عبارة عن طرق وطنية و ولائية حسب ما ذكر به السيد زعلان داعيا إلى جعل المخططات المركزية متجانسة مع المخططات المحلية.

و لدى وصوله إلى أم البواقي عاين الوزير مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 3 المؤدي نحو سد وركيس بطول 28,6 كلم مقسم إلى 3 أجزاء. و بعين المكان منح للمؤسسات المنجزة لهذا المشروع آجالا إلى غاية نهاية السنة

الجارية من أجل استلامه. كما تفقد الوزير مشروع إنجاز ازدواجية للطريق الوطني رقم 32 على مسافة 35 كلم مع إصلاح الطريق الموجودة بين أم البواقي و الحدود الإدارية مع ولاية خنشلة و إنجاز طريق اجتنابي بمدينة عين البيضاء على 17 كلم قبل أن يعاين ورشة تهيئة الطريق الوطني رقم 10 و تعزيز الطريق الموجودة على مسافة 26 كلم بين عين البيضاء و التقاطع مع الطريق الولائي رقم 2.

و لدى تفقده ورشة المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة أم البواقي المتوقفة منذ عدة سنوات أعطى السيد زعلان تعليمات من أجل استئناف أشغال هذه المحطة في أقرب الآجال مانحا آجال ب 10 أشهر لاستلام هذا الهيكل المتواجد بالقرب من المحطة الجديدة للنقل بالسكك الحديدية.