حركة الولاة جاءت مواكبة لبرنامج الحكومة الرامي لتنويع الاقتصاد

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, ان الحركة في سلك الولاة "جاءت مواكبة" لبرنامج الحكومة المطبوع بإرادة سياسية قوية في ظل معطيات اقتصادية خاصة بهدف الاسراع في الانتقال من نموذج اقتصادي ممول من الموارد النفطية الى نموذج متنوع مبني على المبادرة الحرة المنتجة والخلاقة للثروة.

وقال السيد بدوي لدى اشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد ان الحركة تأتي أيضا "في ظرف متميز" سمته الأساسية استكمال وضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في اطار تعزيز البناء

الديمقراطي, فبالإضافة الى القانون العام للجماعات المحلية, "سيتم اعداد قانون خاص بالجباية المحلية " الذي سيكون اطارا قانونيا فعالا لتجسيد لامركزية جبائية.

و ابرز الوزير كذلك قرار رئيس الجمهورية الخاص ب"الحاق التهيئة العمرانية" بوزارة الداخلية مما "سيكون حافزا اضافيا من اجل تصويب السياسية التنموية ووضعها في سياق استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال" وهو -كما قال -" خير دليل على الارادة السياسية القوية والمتبصرة لرئيس الجمهورية الرامية للتمكين من كل أسباب النجاح".

كما ذكر ان دائرته الوزارية تعتزم اعداد قانون عام للجماعات الاقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية, داعيا الولاة الى المشاركة بقوة في اثراء هذا القانون و"تعميق" المشاورات بشأنه مع كامل الاطراف المعنية.