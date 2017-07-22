وزير التجارة يؤكد دعمه للخبازين في لقاء مع رئيس الفيدرالية للمهنة

الجزائر- استقبل وزير التجارة, السيد أحمد عبد الحفيظ الساسي, يوم السبت رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين السيد يوسف قلفاط حيث أكد دعمه لهذه المهنة التي "تتجاوز المفهوم التجاري الى مهنة نبيلة في خدمة المواطن", حسبما جاء في بيان من الوزارة.

و اوضح المصدر ان الوزير " أكد دعمه لهذه المهنة التي تتجاوز في نظره المفهوم التجاري الى مهنة نبيلة في خدمة المواطن مؤكدا على وقوف الوزارة ومرافقتها للخبازين منوها بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه هذه الفئة في خدمة الاستهلاك

اليومي للمواطن مؤكدا انا أبواب الحوار مفتوحة مع كل الأطراف بناء على تعليمات الوزير الأول وبرنامج الحكومة الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى دون الإضرار بهامش الربح المشروع للتجار ".

و حسب البيان يدخل اللقاء في اطار سلسة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين والمهنيين لقطاع التجارة التي يشرف عليها الوزير.

من جهته قدم السيد قلفاط عرض حال حول المشاكل التي يعاني منها مهنيو مهنة الخبازين من مختلف الجوانب كهامش الربح و قدم للسيد الوزير "جملة من المقترحات من الجانب التقني معرجا على اهم المراحل التي رافقت فيها الفدرالية

مقترحات الحكومة والعمل المشترك مع لجان وزارة التجارة من أجل الحفاظ على حقوق الخبازين".

فاستنح الوزير الفرصة "لطلب المزيد من عمليات التحسيس للخبازين من خلال السيد رئيس الفدرالية لاحترام نظام المناوبة في الأعياد والعطل والتعاون مع مصالح الرقابة ومديريات التجارة حتى في اعداد قوائم المناوبة مبديا حرصه الشديد على الالتزام الكامل بالتشريع والقانون فيما يخص هذا الباب" .

و حسب البيان, اختتم الوزير اللقاء بتعليماته لإطارات القطاع بضرورة مواصلة الحوار مع المعنيين ومعالجة كل النقاط العالقة بالملف الخاص بالخبازين لحين عرضه على الحكومة في أقرب الآجال.