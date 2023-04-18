تسجيل أكثر من 558 مليون دج من المعاملات التجارية دون فوترة من 9 الى 15 يوليو

الجزائر - كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة أن قيمة المعاملات التجارية دون فوترة تجاوزت 558 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 9 الى 15 يوليو الجاري فيما بلغت قيمة السلع التي تم حجزها 19 مليون دج , حسب ما علم لدى هذه الوزارة.

و خلال هذه الفترة قامت مصالح المراقبة ب 16.958 تدخل سمح بتسجيل 2.178 مخالفة اسفرت عن 2.020 محضر و غلق اداري ل 96 محل .

ففيما يخص عمليات مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة تم تسجيل 8.965 تدخل نتج عنها معاينة 1.264 مخالفة وتحرير 1.211 محضر للمتابعة القضائية مع الغلق الإداري ل 60 محل تجاري.

و سمحت هذه التدخلات بالكشف عن معاملات تجارية بدون فوترة بقيمة 1 ر558 مليون دينار وربح غير شرعي قيمته 173.035 دج و حجز سلع بقيمة9.421 دج.

وتتمثل طبيعة المخالفات المسجلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ( % 52,23 من اجمال المخالفات) وعدم الفوترة (32 ر13 %) وعدم القيد في السجل التجاري ( 5,32 % ) و معارضة الرقابة (8 ر4 %) و ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل ( 3,7 %) و عدم تعديل القيد في السجل التجاري ( 2,56 %) وممارسة أسعار غير شرعية (3 ر2 %) و فواتير غير مطابقة (5 ر0 %).

وفيما يخص مراقبة مطابقة السلع و الخدمات و قمع الغش, قامت المصالح المعنية بتسجيل 7.993 تدخل على مستوى مراحل التوزيع نتج عنها معاينة 914 مخالفة و تحرير 809 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 36 محل تجاري.

وسمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 66,182 طن بقيمة 9 ر18 مليون دج.

وتمثلت أهم المخالفات المسجلة في هذا المجال في انعدام النظافة (38,6 % من اجمالي المخالفات المتعلقة بمراقبة مطابقة السلع و الخدمات و قمع الغش) وعدم المطابقة للخصائص التنظيمية ( 20,3 % ) وانعدام رقابة ذاتية ( 8,24 %) وعدم احترام سلسلة التبريد ( 5,8%) وانعدام الوسم (15 ر5 % ).

وبهذه الحصيلة الجديدة للمراقبة الاسبوعية لوزارة التجارة, تصل القيمة الاجمالية للمعاملات التجارية دون فوترة منذ شهر يناير الى 15 يوليو 2017 الى اكثر من 69 مليار دج.