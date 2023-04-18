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تسجيل أكثر من 558 مليون دج من المعاملات التجارية دون فوترة من 9 الى 15 يوليو

  أدرج يـوم : السبت, 22 تموز/يوليو 2017 15:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
تسجيل أكثر من 558 مليون دج من المعاملات التجارية دون فوترة من 9 الى 15 يوليو

الجزائر - كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة أن قيمة  المعاملات التجارية دون فوترة تجاوزت 558 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من  9 الى 15 يوليو الجاري فيما بلغت قيمة السلع التي تم حجزها 19 مليون دج , حسب  ما علم لدى هذه الوزارة.

و خلال هذه الفترة  قامت مصالح المراقبة ب 16.958 تدخل سمح بتسجيل 2.178   مخالفة   اسفرت عن 2.020 محضر و غلق اداري ل 96 محل . 

ففيما يخص عمليات مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة تم تسجيل 8.965  تدخل نتج عنها معاينة 1.264 مخالفة وتحرير 1.211 محضر للمتابعة القضائية مع  الغلق الإداري ل 60 محل تجاري.

و سمحت هذه التدخلات بالكشف عن معاملات تجارية بدون فوترة بقيمة 1 ر558 مليون  دينار وربح غير شرعي قيمته 173.035 دج و حجز سلع بقيمة9.421 دج.

وتتمثل طبيعة المخالفات المسجلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ( %  52,23 من اجمال المخالفات) وعدم الفوترة (32 ر13 %) وعدم القيد في السجل  التجاري ( 5,32  % ) و معارضة الرقابة (8 ر4 %) و ممارسة نشاط تجاري دون حيازة  محل ( 3,7 %) و عدم تعديل القيد في السجل التجاري ( 2,56 %) وممارسة أسعار غير  شرعية (3 ر2 %) و فواتير غير مطابقة (5 ر0 %).

وفيما يخص مراقبة مطابقة السلع و الخدمات و قمع الغش, قامت المصالح المعنية  بتسجيل 7.993 تدخل على مستوى مراحل التوزيع  نتج عنها معاينة 914 مخالفة و  تحرير 809 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 36 محل تجاري.

وسمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك  قدرت كميتها  ب 66,182 طن بقيمة 9 ر18 مليون  دج.

وتمثلت أهم المخالفات المسجلة في هذا المجال في انعدام النظافة (38,6  % من  اجمالي المخالفات المتعلقة بمراقبة مطابقة السلع و الخدمات و قمع الغش) وعدم  المطابقة للخصائص التنظيمية ( 20,3 % ) وانعدام رقابة ذاتية ( 8,24 %) وعدم  احترام سلسلة التبريد ( 5,8%) وانعدام الوسم (15 ر5 % ).

وبهذه الحصيلة الجديدة للمراقبة الاسبوعية لوزارة التجارة, تصل القيمة  الاجمالية للمعاملات التجارية دون فوترة منذ شهر يناير الى 15 يوليو 2017 الى  اكثر من 69 مليار دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل أكثر من 558 مليون دج من المعاملات التجارية دون فوترة من 9 الى 15 يوليو
  أدرج يـوم : السبت, 22 تموز/يوليو 2017 15:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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