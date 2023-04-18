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تسجيل معدل تضخم متوسط سنوي بأكثر من 6 بالمئة إلى غاية يونيو 2017 

  أدرج يـوم : السبت, 22 تموز/يوليو 2017 13:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
تسجيل معدل تضخم متوسط سنوي بأكثر من 6 بالمئة إلى غاية يونيو 2017 

الجزائر - بلغت وتيرة التضخم السنوية 5 ر6 بالمائة إلى غاية نهاية شهر يونيو2017 ، حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتخص وتيرة التضخم على أساس سنوي إلى غاية شهر يونيو 2017 نسبة التضخم  لسنوية المحسوبة بأخذ  بعين الاعتبار الاشهر ال12 ابتداء من يوليو 2016 الى  غاية شهر يونيو 2017 مقارنة بالفترة الممتدة من يوليو 2015 إلى غاية يونيو  2016 .

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في يونيو 2017 مقارنة  بمايو لنفس السنة فقد ارتفع ب 3 ر0 بالمئة.

ومن حيث التغير الشهري و حسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية  ارتفاعا طفيفا ب 2 ر0 بالمئة في يونيو مقارنة بشهر مايو 2017 ، و هذا راجع-  حسب الديوان الوطني للإحصائيات- الى زيادة أسعار المواد الفلاحية الطازجة (+25  ر0 بالمئة) وأسعار المواد الغذائية المصنعة (+23 ر0 بالمئة).

ويرجع التوجه الايجابي لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة إلى رفع أسعار بعض  المواد من جهة، خاصة اللحوم البيضاء (+1 ر9 بالمئة) وكذا الخضروات (+5 ر2  بالمئة).

وفيما يخص التوجه نحو الارتفاع الذي سلكته أسعار المواد الغذائية المصنعة، أوضح الديوان ان ذلك راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار السكر والمنتجات الحلوة (+6  ر1 بالمئة).

ولكن، تم تسجيل انخفاضات في الاسعار خاصة بالنسبة للبيض (-1 ر12 بالمئة)  والفواكه (-8 ر4 بالمئة).

من جهة أخرى، عرفت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا بنسبة 4 ر0 بالمئة في حين ارتفعت اسعار الخدمات ب 2 ر0 بالمئة.

وحسب مجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا قدر ب 3ر1 بالمئة بينما عرفت اسعار باقي السلع زيادات معتدلة  تراوحت بين 1 ر0 بالمئة  بالنسبة لمجموعة تربية-ثقافة-ترفيه و 4 ر0 بالمئة لمجموعة السكن و المستحقات.

فيما يخص التطور السنوي للأسعار مقارنة بشهر يونيو 2016  ، تم تسجيل انخفاضات في اسعار الخضر الطازجة (-13 بالمئة) والفواكه الطازجة (-12 ر5 بالمئة) ولحوم  الغنم (-72 ر0 بالمئة).

 

يذكر أن قانون المالية لسنة 2017 ينص على معدل تضخم بنسبة 4 بالمئة. 

كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل معدل تضخم متوسط سنوي بأكثر من 6 بالمئة إلى غاية يونيو 2017 
  أدرج يـوم : السبت, 22 تموز/يوليو 2017 13:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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