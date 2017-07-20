ساسي يدعو إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع العالقة على مستوى الموانئ

وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة حضره ممثلي قطاعات وزارة الصناعة و المناجم و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و المديرية العامة للجمارك و بنك الجزائر و ذلك في الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان الوزارة قدم السيد ساسي "توجيهاته بناءا على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات و لن يتأتى ذلك - يضيف البيان- إلا بتضافر جهود جميع القطاعات و التنسيق فيما بينها من اجل انجاح العملية التي ترمي الى ايجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية و كذا الزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد".
كما اكد السيد ساسي ان "الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد و قوانين التجارة و نظم الاستيراد و التصدير من اجل تحقيق الاهداف التنموية و الى بلورة آليات محددة و مبتكرة للدفع بمسيرة
العمل الاقتصادي و الاجتماعي التنموي في اطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي و المحفز الاساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة".و ذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على "متابعة هذا الملف ميدانيا".