اجتماع اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك في 24 يوليو بسان بيترسبورغ

الجزائر - سيشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني في الاجتماع ال4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك و غير اوبيك الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل بسان بيترسبورغ (روسيا), حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم الخميس.

للتذكير ان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك و غير اوبيك قد تم انشاؤها على اثر الندوة الوزارية ال171 لاوبيك التي جرت في نوفمبر 2016 و تصريح التعاون اللاحق الذي تم خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين اوبيك و غير اوبيك الذي عقد في شهر ديسمبر 2016 بفيينا.

و قد شهد اجتماع ديسمبر تعاون احد عشر (11) منتجا للنفط من غير اوبيك مع البلدان الاعضاء ال13 في اوبيك في جهد مدروس من اجل اعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بفضل عملية تصحيح منسق للإنتاج ب1.8 مليون برميل يوميا.

أما البلدان ال11 المنتحة للنفط من غير اوبيك المعنية بهذا الاتفاق هي اذربيجان و بروناي و البحرين و غينيا الاستوائية و كازاخستان و ماليزيا و المكسيك و عمان و روسيا و السودان و جنوب السودان.

وتتكفل اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك بالسهر على تجسيد اهداف الندوة الوزارية ال171 لاوبيك و تصريح التعاون بفضل تنفيذ التعديلات الارادية في انتاج النفط لبلدان اوبيك و غير اوبيك الموقعة على اتفاق التعاون.

كما ستسهل هذه اللجنة عملية تبادل التحاليل و الافاق المشتركة مما يوفر مساهمة ثمينة لتقييم مسار المطابقة.

و تتكون اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك من ثلاثة بلدان اعضاء في اوبيك (الجزائر و الكويت و فنزويلا) و بلدين غير عضوين في اوبيك (روسيا و عمان).

تجدر الاشارة الى انه خلال احتضان الجزائر للاجتماع الاستثنائي ال170 للندوة الوزارية لأوبيك في سبتمبر 2016 قررت البلدان الاعضاء في اوبيك تعديل انتاجها بنسبة تتراوح بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا و انشاء لجنة رفيعة المستوى تتراسها الجزائر من اجل وضع تفاصيل الاتفاق.

و قد تم تحديد تلك التفاصيل في اقتراح جزائري صودق عليه خلال الاجتماع العادي ال171 للندوة التي جرت في نوفمبر 2016 بفيينا.

كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع بلدان غير عضوة في المنظمة و افضت تلك المحادثات الى التوقيع على اتفاق تعاون بين البلدان الاعضاء في اوبيك و غير اوبيك المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016.