القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-الاتحاد الأوربي: مشاريع بأكثر من 200 مليون أورو لتنويع الاقتصاد

  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 103 مرات
الجزائر-الاتحاد الأوربي: مشاريع بأكثر من 200 مليون أورو لتنويع الاقتصاد

الجزائر - أكد المحافظ الأوربي لسياسة الجوار و مفاوضات  التوسع يوهانس هان يوم الخميس بالجزائر أن الجزائر و الاتحاد الاوربي حددا  معا نحو عشرين مشروعا تفوق قيمتها 200 مليون أورو لدعم تنويع الاقتصاد الوطني  علما أن بعض هذه المشاريع قد تم تجسيدها.

و خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة زيارته الى الجزائر من 19 الى 21  يوليو صرح السيد هان أن " الاتحاد الأوربي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها  الرامية الى تنويع اقتصادها و تحسين مناخ الأعمال".

وبعد التذكير بأن أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوربي و الجزائر  المصادق عليها في مارس الماضي خلال مجلس الشراكة "تركز اساسا على المسائل  الاقتصادية" اعتبر المحافظ الاوربي أنه حان الوقت "لتجسيد هذه الاولويات الى

أعمال و اصلاحات ملموسة".

في هذا الشأن  اعتبر السيد هان أن الاتحاد الأوربي "شريك محوري"  لتنويع الاقتصاد الجزائري بمشاريع تخدم النمو الاقتصادي مشيرا الى أن 18  مشروعا موجهة لدعم النمو الاقتصادي و بقيمة تفوق 200 مليون أورو و تغطي مختلف  القطاعات (الفلاحة و الصيد البحري و الزراعة-الغذائية و الطاقات المتجددة...)

قد حددت من الطرفين علما أن بعضها تم تحقيقه و تم بلوغ أهدافه, كما قال.  كما صرح السيد هان أن الاتحاد الأوربي يقدم دعمه و يخضع خبرته للمؤسسات  والصناعات الصغيرة المتوسطة من أجل تطويرها و مساعدتها على تصدير منتوجاتها  نحو الاتحاد الأوربي و مناطق أخرى.

و بخصوص هذه المسألة  أوضح المحافظ الاوربي أنه اقترح على المسؤولين  الجزائريين الذين التقاهم خلال زيارته إطلاق "حوار اقتصادي رفيع المستوى" لبحث  هذه المسائل و تحديد الوسائل التي من شأنها تسهيل المبادلات و الصادرات  الجزائرية نحو اوروبا من خلال مساعدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة  على المطابقة مع المعايير المطلوبة.

و أضاف يقول أن الاتحاد الأوربي سيقدم أيضا دعمه للجزائر لتحسين مناخ الأعمال  و ترقية الاستثمارات الأجنبية.

و حسب السيد هان فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنويع الاقتصاد الوطني أو باللجوء  إلى التصدير و لكن أيضا بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر من خلال  تحسين شروط الاستثمار.

كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى اطلاق, خلال زيارته, لمشروع توأمة جديد  بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله يموله الاتحاد الأوربي يخص تقاسم الخبرات  في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من خلال تعزيز التعاون بين قطاعي البحث  العلمي و الصناعة.

هذا و أبرز المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أهمية انضمام  الجزائر المقبل للشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط  وهذا  بعد ابرامها مؤخرا لاتفاق دولي حول هذا المشروع  و هو الأمر الذي يشكل -يضيف  السيد هان- "مرحلة هامة في التعاون القائم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في  مجال البحث و الابتكار".

و من المرتقب أن توقع الجزائر و الاتحاد الأوروبي رسميا هذا الاتفاق الذي  يصادق على انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض  المتوسط  قبل نهاية السنة الجارية.

الشراكة من أجل البحث والابتكار هو برنامج يهدف إلى رفع التحديات الرئيسية  في مجال الموارد المائية و الأنظمة الغذائية بتمويل يبلغ 500 مليون أورو على  مدى 10 سنوات يزود الاتحاد الأوروبي منه 220 مليون أورو في حين ستتكفل البلدان  المشاركة بالمشروع على غرار الجزائر و تونس و المغرب و مصر و الأردن و لبنان  بالقيمة المتبقية.

و التزمت الجزائر بالمساهمة في المشروع من خلال برنامج ثري بقيمة 20 مليون  أورو.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الاتحاد الأوربي: مشاريع بأكثر من 200 مليون أورو لتنويع الاقتصاد
  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 103 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 