إنجاز المدن الجديدة وتسييرها محور لقاء شرفة مع السفير الألماني

الجزائر- شكل إنجاز المدن الجديدة وتسييرها محور لقاء وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة يوم الخميس بالجزائر مع سفير ألمانيا ميشائيل زينر حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا لاسيما في مجالات السكن والعمران والتهيئة الإقليمية وبالأخص ما يتعلق بإنجاز المدن الجديدة ومدى ومطابقتها مع مثيلاتها في العالم حسب نفس المصدر.

كما كان اللقاء فرصة بالنسبة للسيد شرفة للتأكيد على "قوة" العلاقات التي تربط البلدين وضرورة العمل معا على تبادل الخبرات وتطوير البنى التحتية على مستوى المدن الكبرى والأقطاب الحضرية.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الخبراء في السكن والعمران وتسيير المدن والمجالات ذات الصلة ومنها المحافظة على الحظيرة السكنية الموجودة وصيانتها وتسيير المدن الذكية يضيف البيان.