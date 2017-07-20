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الشركة الإيطالية فيات كرايسلر تعتزم إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
الشركة الإيطالية فيات كرايسلر تعتزم إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

الجزائر- استقبل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة  يوم  الأربعاء بالجزائر  سفير إيطاليا بالجزائر باسكوال فيرارا الذي أبدى رغبة شركة  فيات كرايسلر إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر، حسبما أفاد به اليوم  الخميس بيان للوزارة.

وأبلغ السيد فيرارا  الذي كان مرفوقا بوفد من الشركة الايطالية فيات كرايسلر   وزير الصناعة بأن فيات كرايسلر قد شرعت فعليا في البحث عن مناولين جزائريين  لهذا المشروع  حسب نفس المصدر.

وأعرب السيد بدة عن "سعادته" بهذا المشروع مشيرا أنه "من الممكن أن يدخل  مرحلة التجسيد بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي يؤطر هذا  النشاط".

كما أكد لضيوفه الايطاليين "استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المشاريع التي  تندرج في استراتيجية الحكومة"  وفقا لبيان الوزارة.

من جهة اخرى  تطرق الوزير خلال هذا اللقاء إلى فرص الشراكة مع الايطاليين في  مختلف المجالات مشددا على أولوية القطاع المرتكزة على تطوير المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وكذا نسيج المناولة لمرافقة سياسة الحكومة في مجال الصناعات  الميكانيكية.

في هذا الاطار  أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية  داعيا المؤسسات الايطالية المجيء إلى الجزائر قصد الاستثمار فيها  يضيف نفس  المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشركة الإيطالية فيات كرايسلر تعتزم إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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