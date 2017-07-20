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سوناطراك: نحو تعزيز تحويل المحروقات في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
سوناطراك: نحو تعزيز تحويل المحروقات في الجزائر

قاسي الطويل- أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد  المؤمن ولد قدور يوم الأربعاء ان سوناطراك تسعى إلى تبني تصور اقتصادي جديد  يقوم على التحويل المحلي للمواد الأولية للمحروقات من اجل توفير القيمة  المضافة و مناصب الشغل.

و أوضح السيد ولد قدور خلال ندوة صحفية نشطها عقب الزيارة التي قام بها إلى  قاسي الطويل و حاسي مسعود "أننا نعمل مع شركاء أجانب في إطار تصور اقتصادي  جديد أي أننا سنحاول تحويل مواردنا الأولية في الجزائر من اجل توفير مناصب  الشغل و القيمة المضافة" و "السماح لنا بتصدير أشياء أخرى غير النفط الخام و  الغاز".

و ذكر في هذا الصدد بان الجزائر تستورد بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار من مواد  التكرير (وقود).

و تابع قوله انه من "غير المعقول" بالنسبة لبلد ان يكتفي باستخراج المحروقات  مؤكدا ان الجزائر قد اختارت الانتقال "الوشيك" إلى تثمين المحروقات الاولية.

كما أكد ان "الجزائر تصدر حاليا منتجاتها الخام و ليس لدينا قيمة مضافة"  مشيرا إلى غياب شبه كلي لنشاطات بتروكيميائية في البلاد.

في هذا الصدد، أوضح السيد ولد قدور انه يوجد حاليا برنامج لتطوير البتروكيمياء  في طور الإعداد و الذي ستكتمل معالمه في مطلع السنة 2018.

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سوناطراك: نحو تعزيز تحويل المحروقات في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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