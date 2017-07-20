المفوض يوهانس هان في زيارة إلى الجزائر لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع الاقتصاد

الجزائر- أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء في بيان لها أن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، يقوم بزيارة إلى الجزائر "لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع اقتصاد البلاد".

و استنادا للبيان فإن السيد هان أكد أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود الجزائر من أجل تنويع اقتصادها و تحسين مناخ الأعمال".

و بعد التذكير بأن أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر المعتمدة في مارس الفارط قد ركزت بشدة على المسائل الاقتصادية اعتبر المفوض هان "أنه حان الوقت لترجمة هذه الأولويات إلى أعمال و إصلاحات ملموسة".

و هكذا تم تحديد 18 مشروعا لدعم النمو الاقتصادي تفوق قيمتها الإجمالية 200 مليون أورو وتشمل مختلف القطاعات من الصناعات الغذائية إلى ترقية الطاقات المتجددة.

و أوضحت المفوضية الأوروبية أن زيارة السيد هان إلى الجزائر تأتي أربعة أشهر بعد المصادقة على أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر التي، تري المفوضية الأوروبية، أنها "فتحت عهدا جديدا في العلاقات السياسية بين الطرفين".

و بالعفل اعتمدت الجزائر و الاتحاد الأوروبي أولويات مشتركة خلال اجتماع مجلس الشراكة المنعقد يوم 13 مارس 2017.

هذه الأولويات المحددة باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار المراجعة و الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي لسياسة الخارجية و الأمن أقرت "إطارا متجدد للتعاون السياسي و تعاونا معززا".

و تخص الأولويات المحددة إلى غاية 2002 الحوار السياسي والحوكمة و دولة القانون و ترقية الحقوق الاساسية و التعاون و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المبادلات التجارية بما في ذلك الولوج إلى السوق الاوروبية الموحدة والمسائل الطاقوية والبيئة و التنمية المستدامة و كذا الحوار الاستراتيجي و الامني.

كما تتعلق هذه الاولويات بالبعد الانساني بما فيه الحوار الثقافي و ما بين الاديان و الهجرة و التنقل.

و ذكرت التنفيذية الأوروبية في هذا السياق بأن التحاد الأوروبي يدعم أيضا جهود الجزائر الرامية إلى تحسين مناخ الاعمال واصلاح التكوين المهني و ضمان التقارب التنظيمي من أجل تسهيل الولوج إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

و أعلنت أن "المفوضية تطلق مشروع توأمة حول تقاسم الخبرة في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال" مضيفة في هذا الصدد بأن "الاتحاد يدعم بفضل هذا المشروع القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية وخلق فرصا جديدة للنمو".

و من جهة أخرى، ذكرت المفوضية بأن الجزائر و الاتحاد الاوروبي قد وقعا منذ أسبوع اتفاقية حول انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط مباشرة فور انطلاقتها المرتقبة مطلع 2018.