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المفوض يوهانس هان في زيارة إلى الجزائر لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع الاقتصاد

  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 09:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
المفوض يوهانس هان في زيارة إلى الجزائر لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع الاقتصاد

الجزائر- أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء في  بيان لها أن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، يقوم  بزيارة إلى الجزائر "لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع اقتصاد البلاد".

و استنادا للبيان فإن السيد هان أكد أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود  الجزائر من أجل تنويع اقتصادها و تحسين مناخ الأعمال".

و بعد التذكير بأن أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر المعتمدة  في مارس الفارط قد ركزت بشدة على المسائل الاقتصادية اعتبر المفوض هان "أنه  حان الوقت لترجمة هذه الأولويات إلى أعمال و إصلاحات ملموسة".

و هكذا تم تحديد 18 مشروعا لدعم النمو الاقتصادي تفوق قيمتها الإجمالية 200  مليون أورو وتشمل مختلف القطاعات من الصناعات الغذائية إلى ترقية الطاقات  المتجددة.

و أوضحت المفوضية الأوروبية أن زيارة السيد هان إلى الجزائر تأتي أربعة أشهر  بعد المصادقة على أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر  التي، تري  المفوضية الأوروبية، أنها "فتحت عهدا جديدا في العلاقات السياسية بين  الطرفين".

و بالعفل اعتمدت الجزائر و الاتحاد الأوروبي أولويات مشتركة خلال اجتماع مجلس  الشراكة المنعقد يوم 13 مارس 2017.

هذه الأولويات المحددة باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار المراجعة و  الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي لسياسة الخارجية و الأمن أقرت "إطارا   متجدد للتعاون السياسي و تعاونا معززا".

و تخص الأولويات المحددة إلى غاية 2002 الحوار السياسي والحوكمة و دولة  القانون و ترقية الحقوق الاساسية و التعاون و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  و المبادلات التجارية بما في ذلك الولوج إلى السوق الاوروبية الموحدة والمسائل  الطاقوية  والبيئة و التنمية المستدامة و كذا الحوار الاستراتيجي و الامني.

كما تتعلق هذه الاولويات بالبعد الانساني بما فيه الحوار الثقافي و ما بين  الاديان و الهجرة و التنقل.

و ذكرت التنفيذية الأوروبية في هذا السياق بأن التحاد الأوروبي يدعم أيضا  جهود الجزائر الرامية إلى تحسين مناخ الاعمال واصلاح  التكوين المهني و ضمان  التقارب التنظيمي من أجل تسهيل الولوج إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

و أعلنت أن "المفوضية تطلق مشروع توأمة حول تقاسم الخبرة في مجال تكنولوجيات  الاعلام و الاتصال" مضيفة في هذا الصدد بأن "الاتحاد يدعم بفضل هذا المشروع  القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية وخلق فرصا جديدة للنمو".

و من جهة أخرى، ذكرت المفوضية بأن الجزائر و الاتحاد الاوروبي قد وقعا منذ  أسبوع اتفاقية حول انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في  منطقة حوض المتوسط مباشرة فور انطلاقتها المرتقبة مطلع 2018.

كلـمات مفتـاحيــة :
المفوض يوهانس هان في زيارة إلى الجزائر لتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع الاقتصاد
  أدرج يـوم : الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 09:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

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