تسجيل قرابة 70 مليار دج من المعاملات التجارية دون فوترة خلال السداسي الأول من 2017

و خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من السنة الجارية قامت مصالح المراقبة ب 917.923 تدخل مما سمح بتسجيل 120.145 مخالفة اسفرت عن 113.373 متابعة قضائية و غلق اداري ل 6.877 محل .
و فيما يخص عمليات المراقبة على مستوى الحدود فقد تم تفتيش 50.648 حمولة ( مقابل 50.968 خلال نفس الفترة من سنة 2016)
و سمحت هذه المراقبة من منع دخول 732 حمولة (مقابل 854 في السداسي الاول من 2016) لكمية سلع و منتجات تقدر ب 30.217 طن (مقابل 58.394 طن) و التي بلغت قيمتها 5ر7 مليار دج (مقابل 9ر9 مليار دج).
و في تعليقه على الوضعية العامة للسوق خلال السداسي الاول 2017 لاحظ السيد ايت عبد الرحمان ان السوق "شهد سلسلة من العوائق و الضغوط كان لها تداعيات على المستهلك و قدرته الشرائية".
و حسب ذات المسؤول فان السوق تميز بغياب الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية و يتضح ذلك من خلال البيع و الشراء بدون فاتورة و اعتماد اسعار غير قانونية للمنتجات المدعمة من طرف الدولة و ممارسة نشاطات تجارية بطريقة غير قانونية و الامتناع عن عرض الاسعار.
كما تميزت السوق أيضا -حسب نفس المسؤول- في تخزين و احتكار المنتجات الواسعة الاستهلاك (البطاطا...) ممارسة العديد من اشكال الغش و التحايل في بيع الفواكه و الخضروات تفاقم الانشطة غير الشرعية و اتساع فضاءات التبادل الموازي إلى جانب كذلك الغش و تزوير المنتجات المعروضة للاستهلاك و كذا عدم الرضوخ لأعوان الرقابة.
نقص التكوين المتخصص لأعوان المراقبة
و فيما يتعلق بالعراقيل التي يعرفها نشاط المراقبة تطرق السيد ايت عبد الرحمان إلى نقص في التكوين المتخصص لأعوان الرقابة سيما في تقنيات التحري و إجراءات المراقبة في السوق أو على مستوى الحدود نقص التكفل بالتحقيقات ( غياب اقتراح اجراءات عدم احترام الطريقة المحددة و عدم احترام مواعيد إرسال النتائج ..).
علاوة على ذلك - يضيف السيد آيت عبد الرحمان - يسجل عجز في تأطير أعوان المراقبة على مستوى المصالح الخارجية و التي تؤدي في بعض الاحيان إلى سوء تقييم المخالفات سوء صياغة المحاضر و كذا امتناع اعوان المراقبة عن تطبيق و اقتراح متابعات قضائية و الاجراءات التحفظية ( الغلق الحجز و سحب المنتوج ....) سوء توجيه النشاط الرقابي والذي يجب ان يتم تسييره باتجاه المنتجين و المستوردين إلى جانب تسجيل نقص في الوسائل المادية و معدات عمليات المعاينة و التحليل وكذا غياب التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص الفرق المختلطة (صحة فلاحة و قياسة قانونية .. )
و امام كل هذه العراقيل اقترح نفس المسؤول جملة من الإجراءات التي من شانها توفير اكثر حماية للصحة العمومية و سلامة المستهلك.
و في هذا الاطار اقترح اساسا تعزيز قدرات اعوان الرقابة من خلال تكوين متخصص و متواصل و تقوية نشاط التأطير و تعزيز و دعم امكانيات القيام بالتحاليل على مستوى مخابر قمع الغش و ذلك من خلال المخبر الوطني للتجارب الذي سيدخل الخدمة قريبا حيث من شأن هذا المرفق أن يدعم عمليات مراقبة المنتجات الصناعية و تنشيط نشاطات الفرق المختلطة و كذا حماية اعوان الرقابة اثناء ادائهم من طرف المصالح المعنية.