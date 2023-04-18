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نمو الناتج الداخلي الخام بأكثر من 3 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2017

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 تموز/يوليو 2017 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرات
نمو الناتج الداخلي الخام بأكثر من 3 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2017

الجزائر - سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة  7،3 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016   (مقابل نمو نسبته  3،9 بالمئة في الثلاثي الأول من 2016 بالمقارنة بنفس الفترة  من 2015 ), حسب ما علمته واج اليوم الاربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و عزا الديوان الوطني للإحصائيات  هذا النمو الذي اعتبره  "جيدا"  إلى ارتفاع   نشاط قطاع المحروقات   حيث سجلت قيمته الإضافية نموا بنسبة 1 ،7 بالمئة خلال  الثلاثي الاول من 2017 مقابل 2،6 بالمئة في نفس الفترة من 2016 .

بينما سجل قطاع الفلاحة نموا بنسبة 3 بالمئة خلال  الأشهر الثلاث الأولى من  العام الجاري مقابل 8 ،4 بالمئة في نفس الفترة من السنة الماضية.

و حسب ذات المصدر فان النمو الذي سجله القطاع  الفلاحي المقرن بقطاعات النشاط  الأخرى  خارج قطاع  المحروقات أدى إلى ارتفاع  الناتج الداخلي الخام خارج قطاع  المحروقات  بنسبة 8 ،2 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2017 مقابل 4 بالمئة في  نفس الفترة من العام السابق.

حسب القيم الجارية, عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من 2017  ارتفاعا "معتبرا" ب 1 ،13 بالمئة مقابل انخفاض بنسبة 4 ،0 بالمئة في نفس  الفترة من 2016 . وبهذا ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 1،9 بالمئة مقابل  انخفاض ب 4،2 بالمئة في نفس الفترة من 2016 , حسب الديوان.

يذكر ان قطاع المحروقات (إنتاج النفط والغاز والتكرير...) سجل ارتفاعا  محسوسا في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2017 بنسبة 5 ،2 بالمئة.

و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة  إنتاج البترول الخام والغاز  الطبيعي, سجلت ارتفاعا للثلاثي الرابع على التوالي, حيث  عرف نشاط استخراج  النفط الخام والغاز الطبيعي  نموا بنسبة 6 ،3 بالمئة خلال الثلاثة أشهر الأولى  من 2017 .

وتؤكد إحصائيات الديوان الوطني أن الإنتاج في مجال التكرير عرف انتعاشا بحيث  سجل قفزة ب 3 ر2 بالمئة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية وهذا بعد ان عرفا  تراجعا متتاليا في الثلاثي الثالث لسنة 2016  (1 ،6 - بالمئة) وفي الثلاثي  الرابع لنفس السنة (2 ،10 - بالمئة).

كما  سجل نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 2 ،2 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 207 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

يذكر ان توقعات قانون المالية لسنة 2017  مبنية على نسبة نمو الناتج الداخلي  الخام ب 9 ،3 بالمئة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نمو الناتج الداخلي الخام بأكثر من 3 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2017
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 تموز/يوليو 2017 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرة   شارك

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