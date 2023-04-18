نمو الناتج الداخلي الخام بأكثر من 3 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2017

و عزا الديوان الوطني للإحصائيات هذا النمو الذي اعتبره "جيدا" إلى ارتفاع نشاط قطاع المحروقات حيث سجلت قيمته الإضافية نموا بنسبة 1 ،7 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2017 مقابل 2،6 بالمئة في نفس الفترة من 2016 .
بينما سجل قطاع الفلاحة نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري مقابل 8 ،4 بالمئة في نفس الفترة من السنة الماضية.
و حسب ذات المصدر فان النمو الذي سجله القطاع الفلاحي المقرن بقطاعات النشاط الأخرى خارج قطاع المحروقات أدى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات بنسبة 8 ،2 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2017 مقابل 4 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق.
حسب القيم الجارية, عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من 2017 ارتفاعا "معتبرا" ب 1 ،13 بالمئة مقابل انخفاض بنسبة 4 ،0 بالمئة في نفس الفترة من 2016 . وبهذا ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 1،9 بالمئة مقابل انخفاض ب 4،2 بالمئة في نفس الفترة من 2016 , حسب الديوان.
يذكر ان قطاع المحروقات (إنتاج النفط والغاز والتكرير...) سجل ارتفاعا محسوسا في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2017 بنسبة 5 ،2 بالمئة.
و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي, سجلت ارتفاعا للثلاثي الرابع على التوالي, حيث عرف نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي نموا بنسبة 6 ،3 بالمئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017 .
وتؤكد إحصائيات الديوان الوطني أن الإنتاج في مجال التكرير عرف انتعاشا بحيث سجل قفزة ب 3 ر2 بالمئة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية وهذا بعد ان عرفا تراجعا متتاليا في الثلاثي الثالث لسنة 2016 (1 ،6 - بالمئة) وفي الثلاثي الرابع لنفس السنة (2 ،10 - بالمئة).
كما سجل نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 2 ،2 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 207 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يذكر ان توقعات قانون المالية لسنة 2017 مبنية على نسبة نمو الناتج الداخلي الخام ب 9 ،3 بالمئة.