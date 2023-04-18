المنتجات الغذائية:ارتفاع الأسعار عند الاستيراد خلال الثلاثي الأول من 2017

الجزائر - سجلت أسعار المنتجات الغذائية عند الاستيراد خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حسبما علمت (وأج) لدى وزارة التجارة. اجمالا سجلت أسعار المنتجات الموجهة للصناعات الغذائية- الزراعية لدى الاستيراد ارتفاعا يتراوح ما بين 63ر0 بالمائة و 477 بالمائة .

وقد ارتفع سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد الى 2.892 دولار للطن (+13ر17 بالمائة ) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.كما زاد سعر السكر البني عند الاستيراد الى 494 دولار للطن (+3ر45 بالمائة ) بينما قفزت اسعار المنتجات الدسمة للحليب الى4.604 دولار للطن (+8ر24 %).

وبخصوص الأسعار لدى الاستيراد للزيوت الخام فقد سجلت بدورها ارتفاعا يتراوح ما بين 3ر7 بالمائة و 477 بالمائة باستثناء سعر زيت عباد الشمس الذي تراجع ب 03ر2 بالمائة . و في وتيرة مغايرة سجلت أسعار الحبوب عند الاستيراد تراجعا ملحوظا حيث انخفض سعر الطن الواحد من القمح الصلب إلى 342 دولار (-87ر0 بالمائة ) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 كما انخفض سعر القمح اللين الى 202 دولارا للطن (-5ر0 بالمائة ) بينما ارتفع سعر الذرى الى 203 دولار للطن(+41ر13 بالمائة).

و بالنسبة لمنتجات البقالة فقد سجلت في مجملها ارتفاعا باستثناء سعر البن المحمص الذي انخفض الى 14.808 دولار للطن (-4ر18بالمائة ) و مركز الطماطم العادي الذي سجل انخفاضا ب 42ر15بالمائة (988 دولار للطن) و العجائن الغذائية ب 4ر7 بالمائة ( 1.529 دولار للطن).

أما سعر البن غير المحمص فقد ارتفع إلى 2.544 دولار للطن (+03ر21 بالمائة ) و السكر الابيض الى 856 دولار للطن (+71 بالمائة ) و حليب الأطفال الى 7.224 دولار للطن (+5ر6 بالمائة) و الشاي الى 2.383 دولار للطن (+11بالمائة ) و الأرز الى 579 دولار للطن (+12 بالمائة) . و بالنسبة للبقول الجافة لوحظ كذلك ارتفاع في الأسعار عند الاستيراد مثل الفاصولياء الجافة حيث قفز سعر الطن الواحد منها الى 1.331 دولار للطن (+62ر45%) والبزلاء الجافة إلى 673 دولار للطن (+22 بالمائة).

كما ارتفع سعر الحمص عند الاستيراد الى 1.492 دولار للطن (+31 بالمائة) بينما قفز سعر العدس الى 1.121 دولار للطن (+7ر6بالمائة ) أما سعر الثوم فقد ارتفع الطن عند الاستيراد الى 1.767 دولار (+1ر61بالمائة) .

أما بالنسبة لمادة الثوم فقد تم استيرادها بسعر 2.653 دولار للطن أي بارتفاع باكثر من 60 بالمائة.

وبخصوص اللحوم و الأسماك فقد ارتفعت أسعار لحوم الأبقار المبردة إلى3.678 دولار للطن (+6%) و أسعار لحوم الأبقار المجمدة إلى 3.356 دولار للطن (+85ر9% ) أما سعر السمك المجمد فقد تم استيراده بسعر 1.354 دولار للطن (+6ر2% ). أما فيما يخص أسعار لحوم الأغنام المجمدة فقد تراجعت الى 3.429 دولار للطن (-41ر8%) . أما فيما يخص المنتجات الأخرى غير المنتجات الغذائية فقد سجل سعر الإسمنت تراجعا عند الاستيراد الى 59 دولارا للطن مقابل 61 دولار خلال نفس الفترة من سنة2016 ما يمثل انخفاض ب (-3ر3%) باستثناء اسمنت من نوع بورتلاند الذي سجل ارتفاعا ب 18 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

الدواوين العمومية للضبط تسيطر دائما على واردات مسحوق الحليب و القمح

و تكشف حصيلة وزارة التجارة أن الدواوين العمومية للضبط مثل الديوان الوطني للحليب و الديوان الوطني المهني للحبوب ما يزالان يسيطران على واردات البلاد من مسحوق الحليب و القمح على التوالي.

وقد استورد الديوان الوطني للحليب ما مقداره 41 بالمائة من اجمالي واردات مسحوق الحليب بينما قام 12 متعاملا من القطاع الخاص باستيراد 59 بالمائة من الكميات الكلية المستوردة .

وتتزود الجزائر بمادة مسحوق الحليب لدى 17 بلدا من ضمنها خمسة (5) بلدان تتصدر قائمة الممونين و هي نيوزيلندا (7ر60% من الواردات الإجمالية) و فرنسا (24ر14%) و الأرجنتين (07ر7%) و بولونيا (3ر4%) و بلجيكا (3ر3%. ) . و بالنسبة للقمح الصلب و اللين قام الديوان الوطني المهني للحبوب باستيراد الأغلبية الساحقة من المادتين حيث استأثر بنسبة 6ر77% من الواردات الاجمالية.

أما واردات الذرى فقد باشرتها 9 شركات من القطاع الخاص بنسبة 1ر78 % من اجمالي الواردات بينما لم ستورد الديوان العمومي لضبط واردات اغذية الانعام سوى 73ر5 % .و بخصوص الزيوت الغذائية الخام فقد تم استيراد غالبية الكميات من قبل 6 متعاملين رئيسيين من بينهم شركة من القطاع الخاص و التي تبقى في الريادة ب46ر54% من إجمالي الكميات المستوردة.

وبخصوص مادة السكر البني حافظت نفس الشركة على مكانتها كمتصدر في مجال الواردات ب 2ر87 % من إجمالي الكميات المستوردة .

وبالنسبة لمادة السكر الأبيض فقد سجل وجود 4 شركات استيراد من ضمنها شركة استحوذت على ما يقارب 75 بالمائة من الواردات الاجمالية.

أما مادة البن غير المحمص فقد قام 6 موردين أساسيين باستيراد 40% من إجمالي الكميات المستوردة بينما حاز على 4 مستوردين للبن المحمص على 54 بالمائة من الواردات .

أما واردات الاسمنت فقد قام 4 متعاملين خواص باستيراد ما يصل الى 70 بالمائة من الحجم الاجمالي للواردات من ضمنهم متعامل واحد قام باستيراد ما يعادل 44 بالمائة من اجمالي الواردات.

انخفاض كبير في فاتورة واردات الموز و الثوم

وبخصوص الفواكه ( الطازجة و الجافة) لم تسجل اية عملية استيراد خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 بعد دخول تعليمة منع استيراد التفاح و العنب الطازج و الحمضيات حيز التنفيذ.

أما الموز فقد سجل تراجع كبير في الكميات المستوردة حيث تقلصت الى 3.410 طن خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2017 مقابل 67.720 طن سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض يصل الى 95 بالمائة و ذلك تبعا لإقرار نظام الرخص لاستيراد هذا المنتوج.

وبلغت قيمة واردات الموز 23ر2 مليون دولار مقابل 8ر50 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.

كما عرفت فاتورة استيراد الثوم انخفاضا الى 642.000 دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 مقابل 17ر11 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أما من حيث الكميات المستوردة فقد تراجعت بدورها الى 242 طن مقابل 6.723 طن أي بانخفاض بلغ 4ر96 بالمائة .

بالمقابل ارتفعت الكميات المستوردة من الفواكه الجافة خصوصا المشمش المجفف (790 طن مقابل 189 طن ) بفاتورة تقدر 32ر2 مليون دولار مقابل 725.203 دولار ما يمثل ارتفاع ب + 318 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 .

بينما بلغت كميات استيراد البرقوق المجفف 1.566 طن مقابل 477 طن (+ 228 بالمائة) في حين بلغت فاتورة استيراده 03ر4 مليون دولار (مقابل 14ر1مليون دولار) .أما العنب الجاف (الزبيب) فقد بلغت الكميات المستوردة 3.545 طن مقابل 2.110 طن (+68 بالمائة) بمبلغ اجمالي قدر ب 4ر6 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.