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إنهاء مهام رئيس مشروع تجديد مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 15:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرات
إنهاء مهام رئيس مشروع تجديد مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة

الجزائر - قرر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, عبد  المؤمن ولد  قدور  انهاء مهام  رئيس مشروع تجديد و تهيئة مصفاة النفط لسيدي  رزين, حسب ما علمته  (واج) يوم الثلاثاء لدى مصدر مقرب من وزارة الطاقة.

واكد ذات  المصدر انه "نظرا لاستياء وزير الطاقة, مصطفي قيطوني, من التأخر  الكبير الذي عرفه انجاز مصفاة الجزائر-الذي يعتبر منشاة استراتيجية للبلاد-  قرر رئيس المدير العام لسوناطراك انهاء مهام رئيس المشروع المكلف بتجديد و  اصلاح هذه المصفاة".

يذكر أن عقد اعادة تأهيل مصفاة الجزائر, تم توقيعه سنة 2010 حيث  حددت اجال  انجازها ب 21 شهرا.

ويرتقب ان تنتقل طاقة انتاج هذه المصفاة من البنزين-بعد اعادة تشغيلها- من  737.000 طن/سنويا الى 18 ر1 مليون طن/سنويا وكذا مضاعفة طاقة انتاج الوقود  الممتاز وارتفاع محسوس لطاقات تخزين الوقود.

ومن المتوقع ان تصل طاقات التكرير الاجمالية للجزائر الى 45 مليون طن/سنويا  في افاق 2021 على أقصى تقدير بفضل  انجاز مصافي في حاسي مسعود وتيارت وارزيو و  بسكرة إضافة الى اعادة تهيئة مصفاة الجزائر العاصمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
إنهاء مهام رئيس مشروع تجديد مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 15:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرة   شارك

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