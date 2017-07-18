إنهاء مهام رئيس مشروع تجديد مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة

واكد ذات المصدر انه "نظرا لاستياء وزير الطاقة, مصطفي قيطوني, من التأخر الكبير الذي عرفه انجاز مصفاة الجزائر-الذي يعتبر منشاة استراتيجية للبلاد- قرر رئيس المدير العام لسوناطراك انهاء مهام رئيس المشروع المكلف بتجديد و اصلاح هذه المصفاة".
يذكر أن عقد اعادة تأهيل مصفاة الجزائر, تم توقيعه سنة 2010 حيث حددت اجال انجازها ب 21 شهرا.
ويرتقب ان تنتقل طاقة انتاج هذه المصفاة من البنزين-بعد اعادة تشغيلها- من 737.000 طن/سنويا الى 18 ر1 مليون طن/سنويا وكذا مضاعفة طاقة انتاج الوقود الممتاز وارتفاع محسوس لطاقات تخزين الوقود.
ومن المتوقع ان تصل طاقات التكرير الاجمالية للجزائر الى 45 مليون طن/سنويا في افاق 2021 على أقصى تقدير بفضل انجاز مصافي في حاسي مسعود وتيارت وارزيو و بسكرة إضافة الى اعادة تهيئة مصفاة الجزائر العاصمة.