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التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 13:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرات
التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار

الجزائر- أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة  اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه يجري التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار  بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح السيد شرفة خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاعه أنه تم الشروع في "الإعداد  لآليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن بغرض إنجاز  مشاريع موجهة للإيجار".

ويتعين في إطار التحضير لهذه الصيغة  البحث عن شركاء من القطاع الخاص وإيجاد  وسائل التمويل اللازمة وتحديد شروط الاستفادة  حسب تصريحات الوزير.

وذكر بأن مخطط عمل الحكومة  بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يمر به اقتصادنا   وضع على عاتق القطاع في المدى المتوسط والبعيد "تطوير آليات جديدة للتمويل  وترقية الشراكة العمومية-الخاصة".

وبخصوص تمويل المشاريع السكنية  أكد الوزير أن "البرامج لا تواجه حاليا أية  صعوبة" مضيفا بأنه "لا يوجد الآن أي مخزون فواتير عالق".

وأضاف أن "العائق المالي تسبب في تأخر انطلاق عدد هام من المشاريع في السداسي  الأول لكننا الآن قادرون على مواصلة البرنامج السكني بأريحية حيث تم منحنا  رخصة صرف إلى غاية نهاية السنة بقيمة 125 مليار دج".

وتضاف هذه الرخصة إلى الغلاف المالي المستهلك خلال السداسي الأول لسنة 2017  والمقدر بأكثر من 241 مليار دج.

وفي هذا السياق  كشف الوزير أن قيمة الفواتير المسددة الخاصة بمشاريع "عدل"  في الاسبوع من 8 إلى 15 يوليو الجاري بلغت لوحدها 11 مليار دج فضلا عن تسخير  غلاف للسكن الريفي ب15 مليار في نفس الفترة.

وزيادة عن إزالة الصعوبات المالية  فإنه تم وضع وعاء عقاري هام تحت تصرف قطاع  السكن مما سيسهل إطلاق ما تبقى من مشاريع مبرمجة.

وتعتزم وزارة السكن تسليم ما يقارب 300 ألف وحدة خلال 2017  حسب السيد شرفة  الذي أكد على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز لتجسيد التزامات القطاع "لاسيما  وأنه في منتصف الفترة الخماسية 2015-2019".

 

القضاء على السكن القصديري بغضون 2018

 

ولدى تطرقه لبرنامج القضاء على السكن الهش  أكد الوزير انه يجري العمل لإزالة  السكنات القصديرية بشكل نهائي في 2018.

وأظهرت عمليات الإحصاء إلى وجود حوالي 381 سكن قصديري وهش مما دفع بالحكومة  إلى تخصيص برنامج خاص من السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) يتضمن 388.045  وحدة للقضاء على هذه الظاهرة.

وتم استلام إلى غاية الآن 291.608 وحدة من هذا البرنامج من بينها حوالي  45.000 وحدة بالعاصمة  بينما يجري إنجاز 96.437 وحدة أخرى  حسب الأرقام التي  عرضها الوزير.

وسمحت هذه العمليات باسترجاع عقارات حضرية هامة في المدن الكبرى ستوجه  لمواصلة إنجاز ما تبقى من البرامج السكنية والتجهيزات العمومية.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة  شدد السيد شرفة على اهمية الرفع من وتيرة  الإنجاز في المدن الأربعة الجديدة (سيدي عبد الله  بوينان  بوغزول و المنيعة)  من خلال مراجعة وإتمام مخططات التهيئة لهذه المدن وتجسيد البرامج المقررة فيها  بما يسمح بالتكفل باحتياجات المواطنين.

وتكملة لهذه المدن الجديدة  فقد تم الانطلاق في إنجاز أقطاب حضرية كبرى على  غرار ذراع الريش (عنابة) وعين النحاس (قسنطينة)  يضيف الوزير.

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التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 13:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرة   شارك

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