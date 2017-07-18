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تبون يترأس مجلس وزاري مشترك خصص لفرع الحليب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 09:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
تبون يترأس مجلس وزاري مشترك خصص لفرع الحليب

الجزائر- ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم  الاثنين مجلسا وزاريا مشتركا خصص لفرع الحليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح  الوزير الأول.

و أوضح ذات المصدر أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قد "ترأس اليوم الاثنين  17 يوليو 2017 مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية فرع الحليب و ذلك بحضور  وزراء المالية  و الصناعة و المناجم  و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  بالحري  و التجارة  و الموارد المائية".

و على اثر العروض التي قدمها وزراء الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري  و الصناعة و المناجم  و التجارة حول "الصعوبات و الاختلالات" التي  يعرفها هذا الفرع  أعطى الوزير الأول "تعليماته" لوزير الفلاحة و التنمية  الريفية و الصيد البحري من اجل إنشاء فوج خبراء يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في  "دراسة الظروف المحيطة بسير جميع النشاطات المرتبطة بفرع الحليب بمختلف  جوانبها وشعبها".

كما يتعلق الامر ب"تحديد العوامل المتسببة في الاختلالات الدورية المسجلة في  تسيير سوق منتجات الحليب و تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مسبقا في مرحلة  اولى من اجل ضمان جميع الشروط الضرورية لمراقبة و ضبط النشاطات المرتبطة  بذلك".

و أضاف البيان ذاته ان التقرير الذي سيتضمن النتائج والتوصيات المتوجة لعمل  فوج الخبراء ستعرض على الوزير الاول بعد استكمالها.

 

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تبون يترأس مجلس وزاري مشترك خصص لفرع الحليب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 09:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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