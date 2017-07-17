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التعاون الثنائي محور محادثات بين السيد راوية و سفير ألمانيا بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 18:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر - استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية سفير  ألمانيا بالجزائر السيد ميشال زينر الذي تطرق معه الى سبل التعاون الاقتصادي  بين البلدين حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و حرص السيد راوية, خلال هذا اللقاء, على ابراز  العلاقات الممتازة التي تربط  الجزائر و ألمانيا  مشيرا الى ضرورة تطويرها و تعزيزها أكثر في صالح البلدين,  يضيف نفس المصدر.

كما استعرض أمام السفير الالماني الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الذي  يتمحور  حول تعزيز دولة القانون, عصرنة قطاع المالية العمومية و النظام  البنكي, تطهير المجال الاقتصادي, توسيع الاستثمار و كذا تثمين ثروات البلاد.

و ركز السيد راوية كذلك على الفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد الوطني لتعزيز  العلاقات الثنائية مشددا على المناولة و الشراكة خصوصا في قطاع  السيارات و  الطاقة الشمسية, ما يتيح فرص كبيرة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, حسب  البيان.

من جهته, عبر السيد زينر عن ارتياحه للفرصة السانحة التي قدمت له للتشاور حول  السبل  و الإمكانيات الواجب توفيرها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين, مع  الاخذ بعين الاعتبار المزايا التي تتوفر عليها ألمانيا في بعض الميادين مؤكدا 

على فرص تقوية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

كما أعرب  السفير, من جهة اخرى, عن أمله في تطوير العلاقات  الجزائرية-الالمانية أكثر بما يخدم مصلحة كلا الطرفين .

التعاون الثنائي محور محادثات بين السيد راوية و سفير ألمانيا بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 18:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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