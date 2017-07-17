التعاون الثنائي محور محادثات بين السيد راوية و سفير ألمانيا بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية سفير ألمانيا بالجزائر السيد ميشال زينر الذي تطرق معه الى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و حرص السيد راوية, خلال هذا اللقاء, على ابراز العلاقات الممتازة التي تربط الجزائر و ألمانيا مشيرا الى ضرورة تطويرها و تعزيزها أكثر في صالح البلدين, يضيف نفس المصدر.

كما استعرض أمام السفير الالماني الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الذي يتمحور حول تعزيز دولة القانون, عصرنة قطاع المالية العمومية و النظام البنكي, تطهير المجال الاقتصادي, توسيع الاستثمار و كذا تثمين ثروات البلاد.

و ركز السيد راوية كذلك على الفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد الوطني لتعزيز العلاقات الثنائية مشددا على المناولة و الشراكة خصوصا في قطاع السيارات و الطاقة الشمسية, ما يتيح فرص كبيرة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, حسب البيان.

من جهته, عبر السيد زينر عن ارتياحه للفرصة السانحة التي قدمت له للتشاور حول السبل و الإمكانيات الواجب توفيرها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين, مع الاخذ بعين الاعتبار المزايا التي تتوفر عليها ألمانيا في بعض الميادين مؤكدا

على فرص تقوية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

كما أعرب السفير, من جهة اخرى, عن أمله في تطوير العلاقات الجزائرية-الالمانية أكثر بما يخدم مصلحة كلا الطرفين .