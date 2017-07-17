التعاون الطاقوي محور محادثات بين السيد قيطوني و سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

وقد تطرق الجانبين الى مجالات التعاون و الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي خصوصا في القطاع الطاقوي فضلا عن محادثاتهما حول آفاق دعم و تطوير الاستثمارات البينية .
كما تحادث الطرفان حول ضرورة مواصلة الحوار الرامي الى تعزيز جاذبية السوق الجزائرية يضيف ذات المصدر.
في هذا الصدد أبرز السيد قيطوني و سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا في قطاع المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و التكامل و الاندماج المتدرج لأسواق الطاقة و نقل التكنولوجيا و التنمية المحلية يضيف بيان الوزارة.