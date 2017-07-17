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التعاون الطاقوي محور محادثات بين السيد قيطوني و سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 14:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
التعاون الطاقوي محور محادثات بين السيد قيطوني و سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم  الاثنين سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر السيد جون أورورك حيث تناولت  المحادثات سبل دعم و تعزيز التعاون الطاقوي بين الطرفين حسبما أفاد به بيان  للوزارة .

وقد تطرق الجانبين الى مجالات التعاون و الشراكة  الاستراتيجية  بين الجزائر  و الاتحاد الأوروبي خصوصا في القطاع الطاقوي فضلا عن محادثاتهما حول آفاق دعم  و تطوير الاستثمارات البينية .

كما تحادث الطرفان حول ضرورة مواصلة الحوار الرامي الى تعزيز جاذبية السوق  الجزائرية   يضيف ذات المصدر.

في هذا الصدد أبرز السيد قيطوني و سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر القضايا ذات  الاهتمام المشترك خصوصا في قطاع المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة  الطاقوية و التكامل و الاندماج المتدرج لأسواق الطاقة و نقل التكنولوجيا و  التنمية المحلية يضيف بيان الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
التعاون الطاقوي محور محادثات بين السيد قيطوني و سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 14:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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