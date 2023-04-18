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ضرورة إنجاز 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية في آفاق 2019

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 12:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
ضرورة إنجاز 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية في آفاق 2019

الجزائر- أكد وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة  اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة  لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني أنجزت منها  لغاية اليوم قرابة 740 الف وحدة سكنية.

و أوضح السيد شرفة في تصريح للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود  للمستفيدين من 3280 سكن بصيغتي البيع بالإيجار و العمومي الترقوي على مستوى  المدينة الجديدة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر) أن البرنامج السكني المسطر من  طرف الحكومة لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ و  الأنماط على غرار العمومي الترقوي و العمومي الايجاري و السكن الريفي أنجزت  منها لغاية اليوم قرابة 740 الف وحدة سكنية.

و أضاف في ذات السياق أن باقي السكنات (من أصل 1 مليون و 600 الف سكن) بمختلف  الصيغ بما فيها السكن الريفي سيتم إنجازها لغاية  2019 مبرزا انه سيتم توزيع  هذه السكنات بصفة منتظمة على مستوى جميع ولايات الوطن.

و أبرز السيد شرفة الأهمية الكبيرة التي يكتسيها السكن الريفي لتشجيع  الاستثمارات الفلاحية في المناطق الريفية و شبه الريفية معلنا أن هذا النمط من  السكنات" سيدعم من جديد".

من جهة اخرى أكد السيد شرفة ان" قطاع السكن لا يعرف مشكل التمويل" وان "كل  المستحقات قد سددت للمقاولين" مضيفا انه يقوم بخرجات ميدانية و ينتقل مباشرة  للمقاولين للتأكد من تسديد الفواتير المتعلقة بهم.

و أضاف في ذات السياق أن جميع مستحقات المقاولين لشهري يونيو و يوليو تم  تسديدها للمقاولين مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل أي تراكم للديون المتعلقة بهذه  المستحقات على مستوى الدواوين المكلفة بالسكن العمومي الايجاري و عدل".

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة إنجاز 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية في آفاق 2019
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 12:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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